群創不自辦法說衝擊股價 股價寫1年多新低

群創 (3481-TW) 上周五宣布今年起將不自辦法人說明會，引來法人圈譁然，利空影響下今 (16) 日股價明顯受到衝擊，早盤最低跌到 12 元，跌破前波低點 12.2 元，寫下去年 3 月 28 日以來波段新低。

群創指出，年度和季度財務報告將依規定進行公告與申報，維持經營資訊公開透明原則，另外也將提供市場動態等文字說明；今年第 1 季季報及去年度股利預計在 5 月初董事會後公布。

群創 3 月合併營收 226 億元，月增 24.9%，年減 28%；累計今年第 1 季合併營收 668 億元，年減 22.4%，季減 15.6%，創近 7 個季度新低；法人認為，首季營收衰退，主要是受市場需求清淡，加上面板價格下跌影響，預期第 2 季在價格跌勢未止下，營運仍有壓。

面對產業景氣循環進入收縮期，法人擔心面板廠第 2 季恐面臨獲利壓力，毛利率 及營益率下滑壓力下，群創宣佈不辦法說了，改以書面說明，是否可以讓法人及投資人安心，仍值得觀察，但今日股價則是以下跌反應。

群創早盤以 12.45 元開低後向下探低，一度下滑至 12.05 元，跌幅 3.98%，盤中跌幅 3.58%，統計外資連 6 賣，三大法人則是連 4 賣。