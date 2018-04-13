〈群創停辦法說〉無預警宣布 法人圈嘩然

群創 (3481-TW) 今 (13) 日宣布，自今年度起將不自辦法人說明會，年度和季度財務報告將依規定進行公告與申報，維持經營資訊公開透明原則，另外，將會提供市場動態等文字說明；今年第 1 季季報及去年度股利預計在 5 月初董事會後公布。

群創無預警宣布不再自辦法說會，引來市場與法人圈嘩然，據了解，多家外資 都打電話到群創表達抗議；群創則是指出，隨著季報的結算公布，仍將提供市場動態，景氣展望等文字說明。

面板產業今年可以說是處在相當關鍵轉折點，面板價格從去年 7 月以來持續下跌，今年第 2 季恐仍是下跌，雖然研調預期第 2 季底可望止跌，但以 4 月來看，情況並沒有好轉多少。

面對產業景氣循環進入收縮期，法人擔心面板廠第 2 季恐面臨獲利壓力，毛利率 及營益率下滑壓力下，群創宣佈不辦法說了，改以書面說明，是否可以讓法人及投資人安心，仍值得觀察。

群創 3 月合併營收 226 億元，月增 24.9%，年減 28%；累計今年第 1 季合併營收 668 億元，年減 22.4%，季減 15.6%，創近 7 個季度新低；法人認為，首季營收衰退，主要受市場需求清淡，加上面板價格下跌影響，預期第 2 季在價格跌勢未止下，營運仍有壓。