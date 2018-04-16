中鋼投資34.21億元成立水下基礎公司興達海基，預計明年底完工投產

【財訊快報／李娟萍報導】中鋼 (2002) 昨(15)日假高雄興達港舉行「興達海洋基礎公司」廠房動土暨產業供應鏈結盟典禮，以取得市場先機，提升鋼鐵產業需求，並加速台灣離岸風電水下基礎產業鏈在地化發展。中鋼日前董事會通過投資 34.21 億元成立興達海基公司，在所有推動離岸風電產業鏈中，興達海基公司是第一家舉辦動土典禮的公司。



該公司未來將與中鋼構 (2013)、中鋼機械、台船 (2208)、台朔重工、遠東機械、良聯工業、俊鼎機械、榮聖機械、振鍵產業、萬機鋼鐵、銘榮元等 11 家廠商建立結盟，11 家結盟廠商中，有七家是高雄在地業者，另外，也會結合國內外相關訓練資源，培訓本地水下基礎銲接專業人才，以提升技術並增加國人就業機會。



經濟部部長沈榮津說，政府積極推動能源轉型，2025 年再生能源發電占比將占 20%，其中離岸風電裝置容量共計 5.5GW，而離岸風電風場開發商的遴選，相關產業在地化程度更是重要的評分指標。水下基礎設施南部廠房建造即在興達港，期許中鋼於明年底完工。



高雄市長陳菊表示，在前瞻基礎建設計畫下，促成「高雄海洋科技產業創新專區」落腳於興達港，中鋼水下基礎廠房的設立，可為當地帶來產業進駐，加上後續經濟部及科技部主導的「海洋科技工程人才培訓中心」、「海洋科技產業創新研發中心」、「海洋科技工程材料研發中心」等三個中心成立，將為興達港帶來活水，促進經濟發展。



中鋼董事長翁朝棟表示，水下基礎設施離岸風場機組項目中，屬於用鋼量較大且總建置成本占比較高的部分，推動水下基礎供應在地化，不僅可利用本土生產優勢，亦利於拓銷中鋼高品質鋼材。



行政院核定「前瞻基礎建設計畫」及「海洋科技產業創新專區上位計畫」後，水下基礎產線建置於興達港海洋工程產業專區，中鋼也已獲得能源局主辦「高雄海洋科技產業創新專區海洋工程區土地標租案」遴選，面積共 27.51 公頃，以興建離岸風電水下基礎設施廠房、重件碼頭及新建辦公大樓，年產量約 50 座套筒式 (Jacket) 水下基礎。



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