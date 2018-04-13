〈群創停辦法說〉法人研判 可能有2大理由

今年第 1 季財報逐漸進入公布高峰期，各科技大廠將陸續召開法說會，面板大廠群創 (3481-TW) 卻是無預警宣布今年起不再自辦法說，震驚法人圈及市場，法人認為，除了產業景氣循環進入收縮期，今年獲利承壓之外，或許也跟迴避敏感問題的考量有關。

至於改用書面說明產業景氣及動態，能否滿足法人需求，則仍待觀察。

面板及相關零組件廠友達 (2409-T)、瑞儀 (6116-TW)、中光電 (5371-TW) 都排定在 4 月 26 日召開法說會。

沒想到，群創卻是突然宣布不辦法說會了，引來市場揣測紛紛，法人指出，今年面板產業面臨轉折關鍵，景氣循環進入收縮，面板廠今年獲利挑戰嚴峻，今年第 1 季營益率及毛利率恐將雙降，第 2 季也恐無力止跌，也許是讓群創決定停辦法說的一項重要原因。

另外，包括鴻海 (2317-TW) 集團在美國及中國的面板廠投資，群創常要面臨替集團回答問題的情況，法人猜測群創也可能是想迴避一些敏感議題，同時，也不用每季讓董事長、總經理帶著財務、業務主管一起花 1-2 小時的時間來回答法人提問，省下來的時間成本，可以更聚焦在經營及業務上。

事實上，法人對群創今年第 1 季的法說有許多關注的重點，除了應對景氣循環的策略之外，重返整機市場的績效也是市場觀察重點；另外，面對中國面板廠新產能開出的競爭，市場是否再陷入供需失衡? 還有 300 多億元買走高雄路竹 LTPS 廠之後，包括產能的調整及效益等，諸多的問題，是否能用書面說明釋疑市場法人，是後續觀察重點。