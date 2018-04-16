因為川普這句話 油價金價波瀾不驚？

摘要：現貨黃金微跌 0.28%；WTI 原油和布蘭特原油雙雙小幅高開後震盪走低；美元兌日元走高。上周五美國聯合英法對敘利亞政府軍事設施進行「精準打擊」，為一次性行動。周六川普稱「任務完成」。

本周市場開盤，大類資產對美英法軍事打擊敘利亞這一重大地緣政治事件反應有限，或因本次為一次性行動，交易員認為不大可能對市場構成長期影響。

周一亞市早盤，現貨黃金不漲反跌，微跌 0.28%；WTI 原油和布蘭特原油雙雙小幅高開後震盪走低；美元兌日元小幅走高，至 107.54。

美國和日本股指期貨走高。日經 225 指數期貨上漲 0.6%。標普 500 指數期貨漲 0.7%。

十年期美債殖利率跌 2 個基點，至 2.82% 水平。殖利率曲線平坦化依然是市場的爭論熱點，兩年期和十年期美債殖利率利差上周五收窄至 45.3，為 2007 年 10 月以來之最。

消息面上，美東時間 13 日晚間（上周五），美國聯合英國、法國對敘利亞政府軍事設施進行「精準打擊」，以作為對日前敘東古塔地區發生「化學武器襲擊」的回應。這次轟炸是西方國家對阿薩德及其盟友發起的規模最大的一次干預行動。

川普周六發推文稱，對敘利亞軍事打擊行動「任務已經完成」。國防部長馬蒂斯稱，空襲已經結束，這次攻打敘利亞屬於一次性行動。美法英稱此次打擊僅在於削弱敘利亞使用化武的能力，並非旨在推翻阿薩德或者干涉該國內戰。日後是否會繼續對敘利亞展開攻擊，取決於阿薩德政權是否會繼續使用化武。

彭博社援引交易員們的觀點稱，本次軍事打擊敘利亞對金融市場造成的影響將是可控的。RMG Wealth Management LLP 駐倫敦首席投資官 Stewart Richardson 說：「儘管敘利亞事件很可怕，但我們不認為它將長期影響市場。」

儘管地緣政治危機的陰影揮之不去，但市場關注點仍回到了已經拉開帷幕的美國財報季。高盛、摩根士丹利等 60 多家上市公司將於本周發布季報。市場對業績寄予厚望，這將是川普減稅政策效果的第一個試金石。如果業績不及預期，將進一步打擊脆弱的市場。

包括新任紐約聯儲主席 John Williams 在內的多位聯準會官員本周將發表講話 (下圖)。中國 GDP、日本通膨率等數據也將陸續公布。

此外，日元走低部分是因為最新調查結果顯示，首相安倍晉三政府的支持率下滑。美元有所上漲，上周五公布的 CFTC 數據顯示，對沖基金等投機者的美元凈空頭倉位正處於五年來最高水平。

『新聞來源／華爾街見聞』