壞消息沒完沒了！馬斯克被控刻意隱瞞Model 3生產情況

摘要：一份長達 73 頁的訴訟文件曝光，多名前雇員反饋，馬斯克不可能不知道 Model 3 無法完成量產目標。直到去年 10 月下旬，特斯拉的生產線上都沒有出現一輛 Model 3，建築師和工程師還在研究怎麼設計生產線。

馬斯克的「水逆月」是沒完沒了了。

Model 3 的交付跟不上，零部件被曝有質量問題，電動車致命車禍還在調查，股價被瘋狂做空…… 現在，一項訴訟內容又披露了大量的 Model 3 生產細節，顯示馬斯克不可能不知道 Model 3 無法完成量產目標，但卻持續向市場傳遞積極信號。

一項 3 月 23 日提出的訴訟指稱，特斯拉公司，CEO 馬斯克和 CFO Deepak Ahuja 應該知道 Model 3 無法以計劃的速度生產，但並未向投資者公開披露，因此提出證券欺詐的訴訟。

這份訴訟的文件日前被公布。原告指出，2017 年 5 月，特斯拉稱公司已經步上完成量產目標的「正軌」，並且當年 8 月全自動化生產線應該已經到位。但一些前雇員透露，自動生產線並沒有完成，直至 2017 年底，沒有量產，Model 3 的生產也沒有「步上正軌」。

而且定期訪問工廠的馬斯克和 Ahuja 也知道這一事實——員工告訴他們，手動組裝的事實擺在眼前，多名前雇員都證實了這一點。

所以，訴訟方認為，當特斯拉告訴全世界「全自動化的生產線已經就位」時，並就沒有這樣的生產線，而且是「可見的遠未完成」。當特斯拉稱大規模生產已經開始時，工人們卻在「用手」組裝設備。

這份 73 頁的訴訟文件顯示，一名「2012 年 12 月至 2016 年 6 月弗里蒙特工廠建設的主管」的前雇員 1 號透露，在 2016 年 4 月底 5 月初的一次會議上，這名前雇員直接告訴馬斯克，2017 年底每周生產 5000 台 Model 的可能為零。時任 CFO Jason Wheeler（已經於 2017 年 4 月離職）和一名工程副總裁也參與了這一會議。

前雇員 6 號稱，2016 年 9 月左右，生產團隊被告知需要生產 20 輛當時版本的 Model 3 樣品，用於碰撞測試和電池功能測試等。但這一生產目標後來被縮減為 3 輛，因為衝壓車間只能提供這麼多零件。

前雇員 9 號稱，2017 年 3 月他在特斯拉開始工作時，所有的電池模塊組裝都是「麻煩的」手動操作。而部分的自動化生產（還不是全部的），到 2017 年 9 月才開始。

幾乎到前雇員 9 號離職（2017 年 10 月）前，特斯拉的電池工廠 Gigafactory 每天最多生產不超過兩個電池組，對應兩輛車。而且這需要工人兩班倒的一整天時間，生產出來的還不是最終裝載在 Model 3 上銷售到消費者手裡的成品。

但 2017 年 8 月，特斯拉向美國證監會提交的更新文件顯示，自動化生產線已經開始生產汽車。「基於我們目前的準備，我們相信我們能在第三季每周生產剛過 1500 輛汽車，年底實現 5000 輛的目標。「

前雇員 3 號於 2012 年 8 月 - 2017 年 10 月在特斯拉工作，2015 年晉升至生產主管，負責 Model S 和 Model X。依這名前雇員的說法，直至 2017 年 10 月 18 日他離職，他從未在裝配線上看到一台正在組裝的 Model 3。裝配線上只有建築師和工程師，負責設計建造這一線路。

2017 年 10 月，華爾街日報曝出 Model 3 的生產乏力和手動生產事實。特斯拉在 11 月 1 日終於承認，無法在 2017 年實現量產，但拒絕承認遇到了生產問題。

Model 3 肩負一個重要的任務，即為飛速燒錢的特斯拉補上現金流。在去年 8 月的財報電話會中，馬斯克強調了量產對現金流的重要性。瑞銀 Colin Langan 也已表明，在實現 Model 3 周產量 5000 台之前，特斯拉都將持續燒錢。

這就是為什麼分析師近來開始認為，特斯拉 2018 年有稀釋股權或是發行債券，進行融資的必要。但如果稀釋股權，特斯拉的股價下跌，還有可能更甚。

『新聞來源／華爾街見聞』