〈港股盤前〉外圍帶動  恆指再闖31000點關囗

今天推介股份：

石藥集團（1093）-- 旗下產品維宏獲通過一致性評價

1）恒指週四高走勢反覆，早市曾再升穿 31000 點。但在 A 股走弱下曾倒跌 261 點。收市前跌幅收窄，收報 30831 點，4 連升告終並下跌 67 點或 0.2%，上下波幅達 457 點，成交金額按日下跌近 24% 至 1010 億。



石油、油服務、軟件及本地地產股表現較佳，昨天強勢的金融類股份則有回吐，航空股則是較弱板塊。滬深港通總成交按日下跌約 29% 至約 123 億，並再次錄得淨流出，金額約 17 億。另外，做空佔大市成交下跌至 11.9%，是 4 月的新低。

簡評：在 A 股下行、中東危機及加息升温下，恆指週四表現已算不錯，不竟之前 4 天交易日已漲超過 1300 點。在好淡爭持下成交走弱也是可以理解。做空佔大巿成交也漸漸回復正常，短線恆指下行風險應不會太高。昨天提及的輪換買賣應該會持續。

2）今天的川普打倒昨天的川普，說的是總統先生再發文指「從未說過何時空襲敍利亞，可能很快，也可能永遠也不發生」。消息令市場對中東局勢有所緩和，三大指數齊報升。道指上升 293 點或 1.2%，標指和納指分別上升 0.8% 及 1%。十年期國債債息急升至 2.843%。港股 ADR 強勢持續，收升 296 點，拆合等於恆指 31128 點。滙豐（5）ADR 比香港收市高 2.2%。港交所（388）、友邦（1299）及騰訊（700）ADR 均漲逾 1%。

簡評：香港人有一句俗語説「切勿跟車太貼」，今時今日，川普每一發文基本上都可令金融市場翻天覆地；而川普的立場，除了大美國主義是不變之外，基本上是「牆頭草」。筆者不是軍事專家，但若真的要空襲敘利亞，何需多言而令對方有所防範？最新又看到川普下令其團隊硏究重返 TPP 和已定下 8 個攻擊敘利亞的目標…… 筆者建議大家還是不要看這些太重，也開始明白為何港股中有國策扶持的公司，為何可以越升越強了。回說今天港股，在外圍帶動下，相信有機會再闖 31000 關，別忘了熊證 31300 的重貨區啊！

3) 個股利好消息：

鞍鋼（347）- 第一季盈喜，按年上升 49%。

中國建材（3323）- 第一季盈利按年顯著上升。



4）經濟日報報導：由平保分拆、料集資 10 億美元（約 78 億港元）的平安健康醫療科技（平安好醫生），市傳昨通過上市前聆訊，最快月底招股，並暫定 5 月中掛牌，勢掀起新經濟新股熱潮。