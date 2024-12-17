川普銳評敘利亞政變：土耳其才是最大贏家

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-17 11:43

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美國候任總統川普周一（16 日）對敘利亞近期局勢發表了評論，指出阿薩德政權垮台是土耳其精心策劃的惡意接管。

川普說，土耳其這次非常聰明，雖然是不友好接管，但土耳其並沒有在敘利亞造成太大傷亡。他認為，發動叛亂的解放組織，背後實際上是土耳其，他們千百年來一直想要控制敘利亞，現在他們辦成了。

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川普稱，沒人知道該地區的最終結果會是什麼，沒人知道誰會最終統治該地區，但他相信會是土耳其。土耳其總統艾爾段是一個非常聰明的人，非常強硬，且土耳其擁有一支強大的軍事力量，幾乎沒有被戰爭消耗過。

川普在第一個任期曾試圖撤回在敘美軍，後來擔心恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）復甦而放棄了這一想法。但川普在周一稱，敘利亞內亂不是也不會是美國的戰鬥。

11 月 27 日，「沙姆解放組織」（HTS）發動攻勢，迅速佔領敘利亞西部，本月早些時候攻佔首都大馬士革。雖然阿薩德政權的終結同樣結束了敘利亞內戰，但敘利亞的命運仍舊是一團迷霧。

目前「沙姆解放組織」被美國視為恐怖組織，但「沙姆解放組織」得到了土耳其支持的敘利亞國民軍的支持。

另一方面，美國支持的庫爾德人領導的敘利亞民主力量，仍蟄伏以待，被土耳其視為主要對手之一。

土耳其一直認為敘利亞民主力量組織與極端的庫爾德工人黨有所關聯，因此，土耳其在敘利亞的勢力也曾與美國支持的當地組織發生過衝突。目前無法判斷庫爾德人是否會服從「沙姆解放組織」的領導。

民主防禦基金會研究副總裁 David Adesnik 表示，如果美國想要確保敘利亞成為一個擁有自由和穩定的國家，就需要盯著艾爾段。