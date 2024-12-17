面對敘利亞新政權 多國態度轉變

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-12-17 08:10

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據《法新社》周日（15 日）報導，在敘利亞阿塞德政權倒台一周後，起初保持謹慎的外國政府，開始加緊腳步，與敘利亞新政權接觸。

聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒在訪問敘利亞期間會見了反抗軍「沙姆解放組織」領袖朱拉尼。雙方討論了「政治舞台上的變化」，並認為「因此有必要更新」聯合國安理會第 2254 號決議。該決議於 2015 年通過，為通過政治方案解決敘利亞問題制定了路線圖。

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裴凱儒表示：「我們必須確保敘利亞人民和所有希望回國的難民立即獲得更多的人道主義援助。」

繼華盛頓之後，英國周日宣布已與「沙姆解放組織」進行「外交接觸」。

英國外交大臣拉米說：「『沙姆解放組織』（在英國）仍是一個被禁止的恐怖組織，但我方可以進行外交接觸」。

法國宣布，周二將向大馬士革派遣一個外交使團，這將是法國 12 年來首次派遣外交使團到敘利亞，目的是與新當局「進行初步接觸」。

在卡達代表團周日抵達敘利亞並與新當局會面後，杜哈宣布將於周二重新開放駐敘利亞大使館。

土耳其上周六重新開放了大使館。土耳其國防部長居萊爾表示，如果敘利亞新政府提出要求，土耳其「願意」提供軍事援助。

另據俄羅斯《衛星社》周一報導，伊朗駐敘利亞大使阿克巴里表示，伊朗駐敘利亞大使館和領事館可能很快就會恢復運作。

伊朗媒體稱，阿克巴里在國家電視台節目中說：「我們正在討論領事館恢復（工作），且我們很快開始了自己的工作。（敘利亞新政權）稱其已準備好。」