川普1/20上任後 準備加強打擊葉門叛軍胡塞

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-03 09:58

‌



據以色列《耶路撒冷郵報》周三（1 日）報導，消息人士透露，美國總統當選人川普準備在 1 月 20 日宣誓就職後加強打擊葉門叛軍胡塞，包括空襲。

「在拜登總統做出錯誤決定後，川普可能會重新把胡塞列入國務院『外國恐怖組織』名單。」美國智庫捍衛民主基金會執行長杜博維茨表示。拜登政府在 2021 年撤銷把胡塞列為「外國恐怖組織」的認定。

‌



上述美國智庫執行董事尚策表示：「胡塞連續數月襲擊美國軍艦，更不用說向以色列發射彈道飛彈了。我們應該期待川普改變拜登一直容忍該組織『恐怖活動』的政策。我預料 1 月 20 日之後美國會提出更加嚴厲的政策。」

曾任美國伊朗問題特別代表的艾布拉姆斯說：「川普不會容忍美國海軍艦艇每天受到胡塞使用伊朗飛彈的襲擊…… 他會對胡塞發動更為猛烈的打擊，也會威脅伊朗，如果伊朗提供的飛彈炸死一名美國人，伊朗將直接受到打擊。」