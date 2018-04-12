避險需求本該強勁的一日 10年期美債拍賣慘澹

摘要：周三美國財政部拍賣了價值 210 億美元的 10 年期美國公債，中標利率率為 2.795%，拍賣的投標倍數為 2.46，低於近六次拍賣的平均水平（2.49）。間接性投標者大幅下降，只占 53.2%，為 2016 年 11 月以來最低。

周三美國財政部拍賣了價值 210 億美元的 10 年期美債，中標利率率為 2.795%，略低於上個月 2.889% 的中標利率。但此次 10 年期美債需求明顯疲軟，拍賣的投標倍數為 2.46，低於近六次拍賣 2.49 的平均水平。

包括主要央行在內的間接性投標者大幅下降，只占 53.2%，為 2016 年 11 月以來最低，大幅低於該數據 3 月的 66.2% 和近六個月的平均值 66.6%。

此外，包括國內貨幣經理人在內的直接投標者為 8.4%，高於上個月的 6.5% 和去年 12 月以來的平均水平。這意味著主要債券交易商所占比例偏高，達 38.4%，創 2017 年 9 月以來新高。

由於美國總統川普在敘利亞問題上的強硬表態，周三市場避險情緒激增，對於美債的需求本該強勁，但是今天與昨日 3 年期美債拍賣一樣，需求慘澹。金融部落格 ZeroHedge 指出，美債需求疲軟，讓人擔心美國政府 1 兆億美元的赤字融資可能會比想象的困難得多，除非聯準會不升息，並通過 QE4。

據環球網報導，美國總統川普 4 月 11 日在推特上稱，讓俄羅斯準備好迎接美國襲擊敘利亞的導彈，並稱敘利亞為「一個用毒氣殺害自己的平民並享受這一暴行的『畜生』」。

此外，周三美國勞工部數據顯示，美國 3 月消費者物價指數（CPI）下跌 0.1％，為 2017 年 5 月以來首次，低於華爾街預期。除去食品和能源，3 月核心 CPI 環比上漲 0.2%，與前值持平。3 月核心 CPI 年增率增長 2.1%，為 2017 年 2 月以來最大增幅。

周三下午聯準會也公布了三月會議紀要。會議紀要顯示，所有委員都預計未來將會有更快的 GDP 增長、更高的通膨和更多的升息，對通膨率達到 2% 的目標更有信心。這一情緒有可能推動聯準會繼續升息。

地緣政治因素，加上美國 3 月 CPI 數據不佳，周四美國 10 年期美債殖利率走低，截止發稿，美國 10 年期美債殖利率下跌至 1.3 個基點，至 2.784%。

『新聞來源／華爾街見聞』