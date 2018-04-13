熱情擁抱風險？大戶交易超過6億美元垃圾債ETF

10 年期美債殖利率衝破 50 天移動均線至 2.8413%，在通膨預期上升以及殖利率走升情況下，高收益債正成為市場中最具風險的債券商品；但此時有大型投資客熱情擁抱風險，彭博社報導，12 日垃圾債 ETF 有 3 筆大宗交易，交易總金額高達 6.09 億美元。

彭博社的數據顯示，規模達 91 億美元的 SPDR 彭博巴克萊高收益債 ETF(JNK) ，在 12 日接受兩筆大宗交易，估計交易約 970 萬股，總價值超過 3.5 億美元，同一時間，規模 153 億美元的 iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF，亦發現有大宗交易 300 萬股，金額超過 2.57 億美元。

3 筆大宗交易時間約發生在 10 年期美債殖利率衝破 50 天移動均線時

JonesTrading Institutional Services 的 ETF 主管 Dave Lutz 指出，這 3 筆大宗交易時間約發生在 10 年期美債殖利率衝破 50 天移動均線 2.83% 時。僅管美債殖利率上升，將導致高收益債風險增加，但會有些大型機構願意承擔高風險，以換取更高的報酬率。

據瑞士信貸集團美洲 ETF 市場主管 Josh Lukeman 表示，這是自 2 月美股遭拋售，造成市場恐慌以來，最大筆的垃圾債 ETF 交易。Lukeman 指出：「資金回注到高收益債券，代表著對於風險投資的信心。」

Bloomberg Intelligence 的研究顯示，在金融危機後的低利率環境，市場追逐更高風險的債券，投資客持有的高收益債券 ETF 的資產，自 2008 年以來倍增 10 倍以上。

Bloomberg Intelligence 的 Eric Balchunas 表示：「儘管垃圾債 ETF 仍佔垃圾債券資產的一小部分，但它們的占比正逐漸增加，它們的高流動性吸引了大型的機構投資者。」