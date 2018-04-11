李迅雷：中國投行走出去只算「四流」 A股乏力因上市公司盈利不夠

摘要：在博鰲亞洲論壇中，李迅雷表示，中國投行要走出去只能算四流，難度和風險相當大，這與中國投行國際化程度不夠有關。他還表示，A 股未出現類似美股牛市的主要原因，是上市公司的盈利水平不夠好。

在海南舉辦的「博鰲亞洲論壇 2018 年年會」今日的會議議程繼續進行。在《資本市場改革的「四梁八柱」》的分論壇中，中泰證券首席經濟學家李迅雷就內資券商上市、中國投行走出去、A 股盈利問題、獨角獸等話題發表了自己的看法。

中國投行走出去只算「四流」，風險極大

對於中國投行走出去的問題，李迅雷表示他觀察了很久，發現走出去的成功案例很少，失敗案例很多。走到香港能夠成功，是因為香港很多交易還是國內的客戶，在香港能夠立足，是因為國內客戶支持，如果沒那麼多國內客戶就很難做。國內客戶主要包括國內企業、個人的投資者和機構投資者。

李迅雷認為，全球一流的投行是美國投行，二流有部分來自美國，大部分在歐洲；三流的是外國本地投行。中國自己的投行要走出去就是四流（水平），風險非常大，這與我國投行國際化程度不夠有關。另外一方面，他表示海外投行到中國也很難做，這裡面隱含着一個改革的因素，就是剛性兌付沒有打破，所以國內客戶對國外也缺乏信任。

美股九年牛市，A 股比 2015 年還低因上市公司盈利不行

李迅雷在分論壇中表示，十九大報告提出的從高增長變成高質量確實有必要，美國股市牛了九年，而目前 A 股指數比 2015 年還要低，2015 年上過 5000 點，現在只有 3100 多點，主要還是質量問題，上市公司盈利不夠的。

他表示，中國的 GDP 增速大概是美國的 3 倍，但是中國股市的 ROE 水平只是美國平均水平的一半左右，要市場四梁八柱能夠穩起來，其中有一個就是要提高上市公司的質量，提高盈利能力。這個也是需要我們市場基礎性建設上面要做更多的努力。

BAT 國內賺錢收益卻體現在海外，能回 A 股是好事

關於獨角獸問題，李迅雷在論壇中表示，獨角獸確實代表了新產業、新經濟新產業的發展，至於是不是應該打破常規，把獨角獸放在前面，這不是我研究的問題，我們在研究哪一些公司是現在的獨角獸，它的上市對我們的資本市場也是一個豐富。

李迅雷認為，現在是銀行股一統天下，好的公司都到美國、香港上市了， BAT 賺了我們國內那麼多人的錢，結果他的收益都體現在海外了。如果說能夠在 A 股上上市，對於投資者來講應該是有利的。

未來券商集中度會變高，希望內資券商加快上市步伐

關於券商行業未來的發展，李迅雷表示，現在中國資本市場已經比較成熟，尤其在經紀業務、投行業務方面的競爭，都已經比較充分，外資進入後將更加有利於這種競爭。隨著經營機構開放進程的推進，未來證券行業的集中度會越來越高，大的證券公司的市場市佔率會越來越高。

他表示，中泰證券是國內少數幾家業務排名靠前但尚未上市的證券公司，希望我國資本市場在加快對外開放的同時，也加快證券機構發行上市的步伐。

『新聞來源／華爾街見聞』