A股將入摩 滬深港通擬提高每日交易額度

A 股將於 6 月納入 MSCI 新興市場指數（簡稱入摩），交投可望急增，因此深港通、滬港通有意擴大每日交易額度，以配合市場需求及發展。市場雖認為未有急切需求，仍對擴大交易額度表示樂見。

香港《信報》援引消息人士指出，考慮到 A 股入摩後，交投將急增，機構投資人要追貨購入 A 股，可能受互聯互通的每日交易額度限制，因此監管單位曾研究兩套擴容方案，包括在指數重整時短暫擴容，或永久性擴大額度。

有參與討論的人士直言，短暫開放的方案做法較複雜，而即使永久擴大額度，實際交易金額增加亦有限，料不會對金融體系造成不穩定，但最終方案仍待敲定。

港交所發言人回應，過去一直有研究優化滬深港通機制，現階段未有任何公布。發言人又說，留意到市場關注 A 股「入摩」時互聯互通機制運行的情況，港交所會致力保持機制有效及暢順。

對部分被動基金而言，雖然目前投資額度暫時足夠，仍希望盡快提高額度，擔憂萬一 A 股「入摩」時，指數重整當日買賣 A 股受額度限制，基金將無法調整投資組合。

不過，並非全數機構投資者渴求擴容，因 MSCI 商討納入 A 股已討論了一段長時間，首階段納入指數的 A 股，佔 MSCI 新興市場指數權重僅 0.73%，相信現有交易額度依然足夠應付需求。

香港金融服務界立法會議員張華峰表示，擴大互聯互通交易額度，可預備迎接同股不同權、未有收入的生物科技公司上市而增加的成交量，對香港市場是好事，他相信額度起碼要增加一倍才有意義。投資基金公會行政總裁黃王慈明亦稱，業界會歡迎互聯互通擴容。