中國去年A股現金分紅家數與總額齊創新高 將強化投資者投報率

路透報導，中國證監會上市公司監管部主任毛寒松週日 (8 日) 宣布，中國 A 股市場去年共有 2,451 家上市公司執行現金分紅，分紅總額達到 9,793 億元人民幣，分紅家數和總額都創歷史新高，分紅的水平處於世界中上水平；證監會將引導上市公司更加注重現金分紅，強化投資者投報率。他在出席 “2017 年度最受投資者尊重的上市公司” 頒獎活動時並強調，上市公司應時刻把投資者利益放在首位，不斷優化投資者回報機制，完善公司治理，提高公司的透明度，還應自覺遠離過度融資、編項目、炒概念、盲目跨界和虛假重組，違規減持等市場亂象。「證監會將持續推進投資者合法權益保護工作，加大對高送轉、炒概念、突擊式調節利潤等亂象的監管力度，強化實質性信息制度監管和穿透式監管。」



毛寒松指出，上市公司要高度重視投資者保護管理，秉持股東利益至上的理念，持續優化投資回報機制，逐步培育健康理性的股權投資文化，切實維護中小投資者合法權益，嚴格落實上市公司監管和信息制度各項標準。



同時，證監會要促進上市公司提高財務信息披露質量，完善資本市場會計審計監管體系，規範併購重組行為，做好投資者適當性管理的工作，嚴格融資審核，把好資本市場入口關，推動退市制度常態化，讓不合格公司遠離市場。







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