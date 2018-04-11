除了貿易因素基本面也正利多 玉米或將迎來一波行情

摘要：分析認為:「美玉米到達 8 美元 / 蒲式耳的價格是極有可能的，中國的需求正在不斷增長而全球供應卻在削減，這將直接推升價格。」

最近市場的大部分關注焦點都集中在了受中美貿易戰影響的大豆，豆粕上。但除了貿易，事實上農產品本身的基本面就有利多因素，這其中玉米的價格就已被一些分析師看好。

一些分析師們認為未來幾年內玉米價格將會走高，甚至有分析認為美國 CBOT 玉米價格未來將攀升至 8 美元 / 蒲式耳。

這一價格要比現在 4 美元 / 蒲式耳的基礎上再翻一倍，同時也是自 2012 年以來的最高價位。



《Hackett Money Flow Report》的作者 Shawn Hackett 表示:「美玉米到達 8 美元 / 蒲式耳的價格是極有可能的，中國的需求正在不斷增長而全球供應卻在削減，這將直接推升價格。」

《巴倫周刊》也有文章指出，全球產量下降，中國燃料乙醇需求猛增，以及潛在的惡劣氣候影響這些都將是未來推漲價格飆升的因素。

這些分析看漲的觀點並非空穴來風，因為最快在下月，美國玉米產區地帶就將迎來霜凍天氣。

美國 5 月霜凍，阿根廷持續乾旱

美國農業網站 AG WEB 撰文表示，從歷史上看，美國玉米種植帶通常最快在 5 月就會發生大面積凍結，即使最晚也將在 6 月 1 日後就發生。

寒冷天氣所持續的時間可能要比農民們所想的要更長，如果沒有做好充分的措施和準備，可能會直接將玉米的幼苗凍壞。



除了天氣外，昨日美國農業部的報告顯示，2017/18 年度阿根廷玉米產量預估被下調至 3300 萬噸，遠低於 2016/17 年度的 4100 萬噸。之前的新聞報導就顯示，阿根廷的乾旱天氣已持續數月，這一乾旱天氣正逐步侵蝕其玉米和大豆產量，已造成農作物大面積枯萎。

同時農業部還調降了全球 2017/18 年度玉米庫存預估，和阿根廷玉米產量預估。此外，美國玉米播種面積為 2%，雖符合預期，但也遠低於去年的 3%。

國內方面，中信期貨表示，年玉米工業需求預計大幅提高。國家統計局 4 月玉米供需報告顯示，2017/18 年度我國玉米年度總消費量為 24400 萬噸，與上月預期持平，比上年度增加 2244 萬噸，增幅 10%。本年度國內深加工產能繼續快速增長，與此同時澱粉出口增長，澱粉需求增加，燃料乙醇需求也預計增長，玉米工業需求繼續大幅提高。2017/18 年度玉米市場結餘量近 7 年首次轉負，當年結餘為 - 2511 萬噸，比上年度減少 2557 萬噸。

臨儲拍賣政策落地，基層餘糧、渠道糧增量上市加之政策糧供給，使市場玉米供應充足。但深加工行業開機率的恢復及產能的擴張刺激玉米需求，對玉米期價有所支撐。

『新聞來源／華爾街見聞』