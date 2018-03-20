歐盟計畫對美國玉米徵收象徵性關稅

路透社報導指出，多位專家表示，歐盟提議對進口自美國的玉米徵收關稅，這不論對歐洲進口商還是美國出口商，可能都不痛不癢。歐盟目前正醞釀對美國的鋼鋁關稅計畫做出回應。而歐盟自美國的玉米進口量為數並不多。 但是鑒於中國的玉米進口規模龐大，而玉米主產地南美的莊稼又出現問題，這種做法有可能會令歐盟進口商在未來幾個月、尋找替代供應時遇到更強的競爭。



歐盟上週五就包括玉米在內可徵收 25% 進口關稅的美國產品清單，徵求行業看法，這是回敬美國計畫對歐盟鋼鋁徵收進口關稅的舉措之一。



德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 表示，歐盟計畫對美國玉米徵收進口關稅是象徵性的舉措。歐盟從美國進口的玉米規模較小，或可輕鬆替代，而且這種進口關稅對美國也不會有太大傷害。



歐盟數據顯示，在當前 2017/18 作物季，從 7 月至 3 月中旬，歐盟自美國進口 36.8 萬公噸玉米。這僅占到歐盟玉米總進口量的 3.1%，遠低於同一期間自烏克蘭進口的 510 萬公噸和進口自巴西的 500 萬公噸。



然而，即使自美國的進口規模較小，歐盟仍需要替代性供應來填補任何的進口缺口，這就將加大對美國之外所產玉米的競爭。



FO Licht 大宗商品分析師 Claus Keller 也表示，歐盟自美國的玉米進口量相對較小，有機會很快從其他地方來補足。但是現在開始尋找替代性供應可能時機不對，因為阿根廷正遭遇旱情、巴西新作仍不明朗，而且中國在從烏克蘭購買大量玉米。



Keller 還表示，對美國玉米徵收進口關稅，有開啟農產品更廣泛貿易衝突的風險。就整體貿易而言，對美國玉米徵收進口關稅的計畫看似是象徵性的，但最終有可能演變為一個代價昂貴的象徵，而且還有貿易戰擴大到其他行業的危險，或將損及歐洲農業出口。



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