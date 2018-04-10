中國貿易戰殺手鐧失效？歐洲買家趁機狂掃美國大豆

中國打「 大豆牌」計劃向美國大豆等徵收關稅，令美國大豆價格應聲下滑。跡象顯示，歐洲買家正趁機大手買入美國大豆。由於中國進口商擔心從美國採購可能被徵巨額關稅，加緊採購巴西大豆，推動巴西大豆相對於美國大豆的出口現溢價，刺激了套利交易。

香港《明報》綜合報導，美國農業部證實，有 45.8 萬噸美國大豆出售至不明目的地。交易商及穀物分析師稱，買家包括荷蘭、德國等歐盟國家的大豆加工商。倘能證實上述全部大豆均出口歐盟，這將會是美國大豆逾 15 年來，對歐盟最大規模的一次銷售。

美國大豆大量出貨的消息，為芝加哥期貨交易所 (CBOT) 的大豆期貨價格帶來一些支持作用。Price Futures Group 分析師 Jack Scoville 表示，交易流向改變，主要由於政治因素令巴西大豆價格上揚。交易商及分析師認為，這種不尋常的交易流向近期可能持續。

自上周中國威脅將對大豆等美國貨品加徵關稅後，CBOT 大豆價格最多曾重挫 5%。

美國是全球第 2 大的大豆出口國，僅次巴西。中國則是全球最大大豆進口國，貢獻了全球 2/3 的大豆貿易量。中國去年由美國進口 3300 萬噸大豆，相當於中國大豆進口總量的 34.4%，要完全彌補美國的進口量不大可能。

美國每年出口的大豆一半輸往中國。雖然美國的船運大豆在這季節，價格理應比巴西新收割的大豆貴。不過中國進口商擔心從美國採購大豆可能被徵收巨額關稅，加緊採購巴西大豆，令巴西大豆相對於美國大豆的溢價被推升至歷史高位。

貿易商指出，近期巴西大豆船貨價格，上周比 CBOT 的 5 月大豆期貨高出 2 美元左右，觸及新高。CBOT 5 月大豆期貨昨 (9) 晚報每 5000 浦式耳 1047 美元。

紐約黃豆日線走勢圖 (今年以來表現)

美國大豆出口協會 (USSEC) 表示，短期內巴西大豆可能出口中國，令美國大豆供應相對充裕。從差價來看，美國大豆正低價出售。

貿易商稱，美國農業部公布的大豆銷售中，有一部分原本訂的是巴西貨，但巴西大豆價格上漲後，買家又轉為採購較便宜的美國大豆。與巴西大豆相比，美國大豆價格非常便宜，故出現了套利交易。分析認為，將有更多買家增加購買美國大豆，至少短期內將會如此。