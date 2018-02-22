大豆35年來可望首度超過玉米成「農作物之王」 美國農民口味變了？

摘要：長期以來，玉米是美國最受歡迎的農作物，但近期情況可能會發生改變，大豆將可能逆襲成為農作物之王。是什麼造成這種轉變？美國玉米帶遭受乾旱氣候影響，以及價格因素讓美國農戶轉向。

在美國，玉米一直是第一大農作物，其種植面積已經連續 35 年蟬聯榜首。不過，最近玉米「農作物之王」的地位可能會被大豆取代。

據彭博社調查預測，2018-2019 年美國種植大豆的面積將達到創紀錄的 9069 萬英畝，超過玉米的 9012 萬英畝，上一次大豆超過玉米的年代還要追溯到 1983 年。

美國農業部 (USDA) 將於當地時間周四的年度展望會議上，公布本季度的首次農作物種植預估。

在去年 11 月底，USDA 預計美國農戶將在 2018-2019 年播種 9100 萬英畝大豆，高於 2017-2018 年創紀錄的 9020 萬英畝。玉米種植面積也將從 2017-2018 年的 9040 萬英畝升至 9100 萬英畝，但低於 2016-2017 年度的 9400 萬英畝。

玉米種植面積下降，大豆走紅，是美國農民口味變了，還是有其他原因？

首先是因為乾旱問題。美國農業網站 Agweb 援引美國農業部氣象學家 Brad Rippey 的觀點稱，美國中部地區的乾旱情況正在加劇，尤其是玉米帶。北達科他州、蒙大拿州和南達科塔州等地的乾旱情況增加了幾個百分點，而玉米帶的乾旱成都卻增加了十個百分點以上。

美國乾旱監測圖（來源：droughtmonitor）

而大豆、小麥等農作物比玉米更加耐旱，在極端天氣條件的影響下，美國農民中更多人決定以大豆替代小麥。

期貨價格因素也是農民們轉向大豆的另一原因。根據芝加哥商品交易所（CME）的數據，目前大豆期貨的價格為 10 美元每蒲式耳，而玉米期貨價格為 3.9 美元每蒲式耳，大豆價格一直是玉米的 2.5 倍左右，也使得農戶大量增加大豆種植面積，而削減玉米種植面積。

『新聞來源／華爾街見聞』