中國降低汽車進口關稅 德日車企喊讚 日4大車股飆

中國國家主席習近平 10 日在博鰲亞洲論壇 2018 年年會開幕式發表演講時強調，中國將「相當幅度降低汽車進口關稅」，同時降低部分其他產品進口關稅。中國還將儘快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制。德媒歡呼「對在華外國車企是一個好消息」。日本 4 大車企的股價 10 日全部上漲。

《環球網》報導，中國當前對進口汽車設定的關稅為 25%，這是與中國當前汽車工業的發展水準相適應的，隨著中國汽車工業的發展水準不斷提升，汽車的進口稅率也必然不斷下降。

事實上，中國汽車進口關稅一直處於不斷下調過程。1986 年，中國將汽車排量作為關稅徵收標準，排量 3.0L 以上的燃油轎車進口關稅稅率為 220%，排量 3.0L 以下車型稅率為 180%。2001 年至 2004 年的 4 年間中國汽車進口關稅 4 次下調，排量 3.0L 以上進口車型關稅稅率從 100% 降至 37.6%，3.0L 以下從 80% 降至 34.2%。2006 年 7 月，中國進口整車關稅稅率最終鎖定在 25%。

中國汽車進口數量在 2001 年初加入世界貿易組織 (WTO) 時僅為 7 萬多輛，到 2017 年，已經猛增至 121.6 萬輛。目前中國進口車的價格主要由 5 部分構成，包括到岸價、關稅、消費稅、增值稅和經銷商費用等。

彭博社報導，去年中國進口汽車約占全國汽車總銷量 2890 萬輛的 4.2%。前 5 大進口車品牌分別為寶馬 (BMW)、賓士 (Benz)、雷克薩斯 (LEXUS)、豐田 (TOYOTA) 和保時捷 (Porsche)。

德國《商報》10 日表示，中國將降低汽車進口關稅對在華外國車企是一個好消息。

德國《焦點》週刊指出，美國汽車工業最主要的出口產品就是德國汽車，其中每年賣到中國的數量高達 28 萬輛。寶馬目前是美國最大的汽車出口商，位於美國南部斯帕坦堡的寶馬工廠有員工 1 萬多人，每年生產的 45 萬輛中 7 成出口，其中大部分賣到中國。戴姆勒 (Daimler) 在美國的工廠也向中國出口，預計今年出口量將達到 6.5 萬輛。

路透社 10 日援引 Statista 的數據指出，2017 年中國進口車不到 1/4 來自美國汽車廠家。資料顯示，2017 年中國從美國進口汽車的數量達 28 萬輛，占中國汽車整體進口量的 22%；進口汽車的金額達 131 億美元，占整體金額 26%。

日本媒體報導稱，中國將降低進口關稅的消息傳來後，以汽車等出口產品為中心的企業股票被急速搶購，東京股市快速由跌轉漲。當天，豐田 (7203-JP) 股價上漲 1.44%，本田 (Honda)(7267-JP) 股價上漲 2.60%，加上日產 (Nissan)(7201-JP) 和馬自達 (Mazda) 的表現，4 家日本主要車企的股價最終都實現上漲。

豐田汽車股價

根據日本汽車工業會的統計，日本汽車出口在以中國為首的亞洲市場急劇增長，其中針對中國的出口額大約為 5272 億日元。日本共向世界各國每年出口車輛 227 萬輛。出口最多的國家是美國、澳大利亞和俄羅斯。面向中國出口的額度還很小，僅占全體出口額度 4%。因此，日本汽車行業對中國降低汽車關稅，進一步開放市場充滿期待。

彭博社 10 日援引業內人士的話稱，任何關稅削減都可能對當地製造商產生「相當大的」影響，降低進口關稅將鼓勵外國汽車製造商增加汽車對華出口，分析機構認為，中國降低進口汽車關稅對高端汽車是個福音。資料顯示，中國國產車的高端車型總體占比不高，25 萬元人民幣指導價以上的車型約占車市的 12%，合資品牌的高端車型僅占 5%。

汽車專家張毅 10 日接受《環球時報》記者採訪時表示，中國市場的許多豪華品牌都通過國產化來提高競爭力，且市場上進口車數量不大，關稅的降低不會對國內市場產生劇烈影響。這在新能源領域表現的更明顯，目前國內銷量居前的新能源車型全部為國產品牌，進口車的比重很小。所以關稅降低對國內品牌受到的衝擊是很有限的。