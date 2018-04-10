習近平言論緩解貿易戰疑慮 道瓊期指一度漲逾270點

中國國家主席習近平表示，將擴大對外開放，推動貿易、投資自由化，維護多邊貿易體制；消息一出，緩解了市場對美中貿易戰的疑慮，週二 (10 日) 美股盤前交易中，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 270 點。

台北時間週二晚間 6 點 55 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 277 點 (1.15%)，標普 500 期指上漲 1.15%，那斯達克期指上漲 1.54%。

習近平週二於博鰲亞洲論壇年會指出，中國將大幅放寬市場准入，擴大進口，創造更具吸引力的投資環境，並強化智慧財產權保護。

習近平說，中國不以追求貿易順差為目標，今年會「相當幅度地」降低汽車進口關稅，也將降低部分其他產品進口關稅

習近平強調，對外開放「宜早不宜遲，宜快不宜慢。」

美國總統川普先前宣布，要對價值逾 500 億美元的中國產品，課徵懲罰性關稅，並打算「加碼」1,000 億美元；中國也放話反擊，稱將不惜代價，對抗到底；不過，在習近平發表上述言論後，貿易戰情勢明顯趨緩，亞股、歐股皆走揚、美股期指上漲。

台北時間週二晚間 6 點 56 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.65%，英國 FTSE 指數上漲 0.51%，德國 DAX 指數上漲 1.09%，法國 CAC 40 指數上漲 0.69%。