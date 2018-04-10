〈分析〉嚥不下這口氣 美國鋁產業眼睜睜看他人起高樓

中美貿易衝突最終會以何種方式收場，不得而知，但追本朔源，真正導致中美貿易關係惡化的主因，是雙方製造業消長。以鋁產業為例，美國之所以對中國鋁業恨之入骨，必欲加徵關稅而後快，就是因為最近幾十年來，美國鋁產業陷入了懸崖式衰退，而中國鋁產業實現了瘋狂式增長。

分析師胡家駿在 FX168 財經網獨家撰文，詳細剖析美國鋁產業究竟如何衰退，衰退到了什麼程度？為什麼中國成為美國鋁產業的鏢靶？

文章指出，美國本是電解鋁的鼻祖。1886 年，美國工程師查理斯 ‧ 馬丁 ‧ 霍爾發現了低成本製鋁法，2 年後創辦了匹茲堡還原公司，即現在美國鋁業公司 (Arconic Inc)(ARNC-US) 的前身。到 1900 年，美國已經年產電解鋁 2296 噸，占世界總產量的 33.76%。1920 年，產量達到 6.26 萬噸，占世界總產量的 50%。那個時候，美國鋁產業絕對是全球鋁業霸主。

在此後半個世紀裡，美國鋁產業持續輝煌，產量不斷刷新紀錄。1980 年美國原鋁產量高達 465.4 萬噸，占全球鋁產量的 29%。然而，隨後 20 年，美國鋁產業卻輝煌不再，陷入了長期而緩慢的衰退。從 20 世紀 80 年代到 90 年代，美國原鋁產量忽下忽上，像過山車一般，極度不穩定。1986 年，產量竟然滑至 300 萬噸，6 年內產量消失了 1/3 以上。

(圖：USGS、FX168 財經網)

20 世紀 90 年代，美國原鋁產量有過小幅回升，2000 年曾達到 360 萬噸。然而，意想不到的是，這一波小幅度回升，成了美國鋁產業「懸崖式衰退」前夕的迴光返照。2001 年，美國原鋁產量降至 260 萬噸，短短 1 年內，又減少了 100 萬噸。此後美國原鋁產能急劇衰退，再沒有恢復到 300 萬噸以上。

從 2001 年到 2008 年，美國鋁產量保持在 250-270 萬之間，尚算穩定。可金融危機的爆發，令鋁產量旋遭腰斬，2009 年驟降至 171 萬噸，落後於澳大利亞。2014-2016 年，由於成本太高、難以為繼，美國鋁企又出現了倒閉風潮。2017 年，美國鋁產業僅剩下 2 家公司、5 個工廠，其中 3 個工廠還無法正常運轉。2016 年和 2017 年，美國原鋁產量分別降到 84.1 萬噸、74 萬噸，尚不及冰島、巴林、挪威等中東和北歐小國。

近 40 年來，全球鋁產品需求持續強勢增長，僅美國自身每年就消費 550 萬噸左右鋁。可是，在國內外鋁需求不斷增長的情況下，美國鋁企卻節節敗退、潰不成軍，成千上萬鋁業工人的失業。

根據美國地質勘探局資料，1999 年美國原鋁以及鋁產品業從業人數為 7.63 萬人，2003 年降至 6 萬人，2008 年降至 5.5 萬人，2013 年再降至 3.05 萬人，2016 年又降至 3.19 萬人，2017 年只有 2.8 萬人。20 年中，美國原鋁和鋁產品從業人數減少了 63.3%。

反觀中國鋁產業，榮景扶搖直上。1997 年，中國原鋁產量只有 180 萬噸，占全球總產量的 8.5%；2007 年，增加到 1200 萬噸，躍升至全球總產量的 31.58%；2017 年，原鋁產量又飆升至 3260 萬噸，占全球總產量的 54.33%。2017 年 2 月，中國原鋁產量達到有史以來的最高值，月產量 299 萬噸，相當於美國原鋁全年產量的 4 倍多。

當年的鋁業霸主，在中國鋁業面前已經顏面盡失。如果不是當地政府提供補貼，僅有的幾個工廠能不能撐下去，還是一個未知數。

中國原鋁月產量統計表。(圖：鋁信、FX168 財經網)

一個頭號大國的優勢產業，在全球化過程中衰敗，其從業群體的失落、鬱悶、彷徨乃至憤懣可想而知。他們本來指望川普上台後力挽狂瀾，止住鋁產業頹勢，但是川普執政一年來，鋁企依舊舉步維艱，原鋁產量再度減少。美國鋁產業從業群體的怨氣愈加強烈。

美國鋁產業為什麼如此脆弱、不堪一擊？在發展中國家看來，美國作為超級大國，將污染重、耗能大的產業轉移出去，是經濟升級改造、更新換代的一種體現，理應自豪、高興才對。但事實上，對任何人來說，失去了工作，沒有了收入，產業再升級、技術再進步，都沒有意義。美國鋁產業從業群體的首要目標，是保住飯碗。

是誰導致了美國鋁產業的衰落？近年來，美國鋁產業以及美國政府，一直在尋找「罪魁禍首」，急速崛起的中國鋁產業立刻成為他們的鏢靶。

近年來，在美國製造業及媒體，流傳著一個近乎傳奇的段子：美國加州一鋁業公司聘請機師，飛到墨西哥城鎮上空進行航拍，結果發現沙漠深處放著約 100 萬噸鋁材，相當於全球庫存的 6%，可以生產 770 億個啤酒罐，或者 220 萬輛福特卡車。美國業界人士認為，這是中國鋁企繞道墨西哥，向美國傾銷鋁產品的鐵證。此事經媒體報導後，引起軒然大波。

目前，無論美國企業、工人，還是政府、軍方，都傾向於認為，中國突飛猛漲的原鋁產量，是全球鋁產品過剩、美國鋁業衰退的「罪魁禍首」。

美國鋁業協會認為，中國的鋁企巨頭，是受政府激勵、補貼和中央計畫推動的，不是市場自由競爭的結果；中國鋁生產依靠煤炭，碳排放量巨大，污染環境；中國關稅政策鼓勵出口、抑制進口，使得中國對美鋁產品出口猛增，剝奪了美國鋁企生存餘地。他們提供的資料顯示，從 2012 年到 2015 年，美國從中國進口的鋁制半成品增長了 183%。

2017 年 7 月，美國國際貿易委員會發佈的鋁業調查報告，606 頁報告中，針對中國的第 6 章占了 82 頁。它認為在 2011-2015 年間，全球原鋁供應過剩、價格下跌，美國和歐洲鋁業產能下降，而中國和海灣合作委員會的產能，卻擴大 40% 以上，加重了全球產能過剩；中國政府通過能源、稅收、土地政策，降低了鋁業生產成本，並對鍛造鋁產品提供出口補貼，是導致美國鋁產業衰退的根源。

2018 年 1 月，在美國鋁業研討會上，美國退役陸軍準將約翰 ‧ 亞當斯 (John Adams) 表示，鋁材廣泛應用於飛機、火箭、軍艦等國防工業，以及橋樑、道路、電網等民用設施，美國依賴從中國、俄國等進口鋁材，對國防安全形成了嚴重威脅，「現在美國人都有危險」。

從 2007 年起，美國鋁產業多次向美國政府提起申訴，要求對中國鋁製品發起「雙反」(反傾銷、反補貼) 調查。2011 年 4 月，美國宣佈對來自中國的鋁型材，平均徵收高達 33.28% 的反傾銷稅。中國鋁業不得不調整市場，減少對美出口。就此而言，川普宣佈對中國鋁產品進行制裁，不過是多年來貿易保護的繼續，而非一時的突發奇想。

客觀地說，美國各界的抱怨並非完全沒有道理。中國鋁業迅猛擴張、攻城掠地，確實改變了全球鋁業格局。但是，美國各界對中國鋁業的指責，顯然又有意無意忽略若干事實，誇大了中國對美國原鋁產業的衝擊。

首先，美國鋁產業並未完全喪失「霸主」地位。鋁產品包括中低端鋁和高端鋁，中低端鋁用於包裝、建築、機械外殼等，高端鋁用於火箭、飛機、輪船、汽車等。中國鋁業的優勢在於原鋁產量和中端鋁產品，銷往美國的也多為中端民用產品。美國鋁產業仍然掌握著高端製造技術，控制著全球 40% 的汽車車身薄板及航空鋁合金厚板等高端鋁材供應。中國鋁產業的「老大」地位主要是產量；美國鋁產業的「霸主」地位主要是質量。

其次，美國原鋁產業早在中國崛起以前已衰落。美國鋁產業步步下滑，有幾個關鍵節點，一是 1975 年，二是 1982 年，三是 1986 年，四是 2001 年，五是 2009 年，六是 2016 年。這幾個節點，每次原鋁產量降幅都在 100 萬噸左右，損失巨大。但從歷史來看，至少前 4 個節點與美國經濟週期密切相關。1975 年是「停滯性通膨」危機，1982 年和 1986 年是「經濟」危機，2001 年是「9·11」危機，2009 年是「金融」危機。2009 年以前中國原鋁產能過剩並不突出，因此當時美國原鋁產業的下滑，更多地與美國經濟有關。

美國原鋁產量變化。(圖：美國鋁業協會、FX168 財經網)

最後，生產成本過高是美國鋁產業衰落的主因。鋁產業是高耗能、勞動密集型產業，電力、勞動力和環保成本，是決定鋁產品是否具有全球競爭力的核心要素。美國電力價格與中國相比，確實有一定優勢，但是與加拿大、中東相比，優勢立刻變為劣勢；鋁業工資平均每小時 43-45 美元，一個小時勞動力成本等於中國一天的勞動力成本；與中國、俄羅斯、中東相比，美國環保成本更不用說。根據 CRU 統計，2016 年美國電解鋁生產成本全球最高，為 1830 美元 / 噸；俄羅斯、加拿大、中東生產成本，則分別為每噸 1384 美元、1402 美元、1450 美元，較美國低了 1/4 左右。

由此看來，美國各界指責中國政府補貼鋁企，通過不公平競爭衝擊美國鋁產業發展，並不客觀。事實上，如果從外部找原因，衝擊美國鋁產業發展的，不僅是中國鋁產業，還有中東、俄羅斯、加拿大甚至北歐鋁產業。與其說中國衝擊了美國鋁產業，不如說美國鋁產業不思進取，失去競爭優勢，才淪落到了今天的淒慘境地。

加拿大鋁產業的發展軌跡，最能折射美國鋁產業的不思進取。從 1994 年到 2017 年，當美國原鋁產量節節敗退時，加拿大原鋁產量卻穩步增加。除 2004 和 2012 年偶爾減產，其他年份一路平穩上升。1994 年，加拿大原鋁產量為 225 萬噸，2017 年上升至 321 萬噸，24 年間增長了 42.67%。加拿大在地理位置上不如美國，勞動力和環保成本更甚於美國，僅在電力方面略佔優勢，其原鋁產量不減反增，完全可以說明，美國鋁產業的主要問題，還是出在內部。

(圖：美國地質勘探局、FX168 財經網)

從生產成本以及全球化資源合理配置角度來說，美國已經沒有保留中低端鋁業的必要。進口原鋁及鋁製品，價格便宜而且沒有污染，對美國整體上是一件好事。但是，現實世界從來不完全按照經濟邏輯運行。美國鋁產業橫行了大半個世紀，如今眼睜睜看著「他人起高樓」，心裡咽不下這口氣。他們依仗手中的十幾萬選票，聯合鋼鐵產業等難兄難弟，不時向聯邦政府施加壓力，要求提供貿易保護。

美國總統為了兌現競選承諾，同時也為了防止中國鋁業由量變到質變，有朝一日衝擊美國高端生產技術，進而威脅美國國防安全，必定會時不時地搞一下「貿易戰」。只要美國鋁產業不甘心失敗，只要美國總統想獲得「鐵銹地帶」支持，中美鋁業之間的衝突，就不會煙消雲散。