人民日報：中國擴大開放新舉措 不適用發動貿易戰國家

中國黨報《人民日報》今 (10) 日刊文指出，中國擴大開放的新舉措將惠及不少交易夥伴，但不適用於那些違反世界貿易組織 (WTO) 規則、動輒對別國發動「貿易戰」的國家！

中國國家主席習近平在博鰲亞洲論壇 2018 年年會開幕式上宣佈中國擴大開放的一系列新舉措，並再次明確宣示：中國開放的大門不會關閉，只會越開越大！

但在中美貿易摩擦激烈的背景下，有人疑慮中國擴大開放的新舉措是不得已而為之，甚至還有人拋出「美國施壓成功了」的論調。

中國黨報《人民日報》今 (10) 日刊文否認，指從大幅度放寬市場准入到主動擴大進口，中國早有安排。

過去 40 年，對外開放是中國的一項長期基本國策。根據自身情況，中國一直按照自己擴大開放的時間表和路線圖循序漸進。十八大以來，中國擴大對外開放的新舉措不斷出台，開放步伐越來越快。十九大報告同樣強調，要「堅持打開國門搞建設」。

今年進一步擴大開放，同樣「有章可循」。去年年底的中央經濟工作會議就提出，要在開放的範圍和層次上進一步拓展。

今年全國兩會上，政府工作報告就提出，要擴大電信、醫療、教育、養老等領域開放，下調汽車、部分日用消費品等進口關稅。甚至連川普近日頻頻亮出的智慧財產權問題，這份報告也早已提及：「強化智慧財產權保護，實行侵權懲罰性賠償制度。」

報導指出，上述文件和報告白紙黑字，早已公佈。中國立足自身發展需要，自行推出擴大開放新舉措，但有些人非要把中國的戰略抉擇和當下的中美貿易摩擦背景掛鉤解讀，這種罔顧事實的自行腦補，可以休矣！

中國已與 24 個國家和地區簽署了 16 個自由貿易協定，已生效實施 15 個，涵蓋 8000 餘種零關稅進口產品。自貿區協定之外，從 2017 年 12 月 1 日起，中國調降 187 項商品的進口關稅，平均稅率由 17.3% 降至 7.7%。

據 WTO 統計，中國進口增速明顯高於全球平均水準和美、德、日等國。而且，未來 5 年，中國將預計進口超過 10 兆美元的商品和服務。

對於進一步擴大開放，中國也有自己的期待：希望外國政府加強對中國智慧財產權的保護，希望發達國家對正常合理的高技術產品貿易不再人為設限。

報導強調，進一步擴大開放，中國更有自己的堅守，那就是，中國的對外開放步伐有自己的主張、訴求和節奏，擴大對外開放絕不會以犧牲中國的國家利益為代價。誰也不能指望今天的中國會在外部施壓下無節制、無原則地門洞大開。

此外，中國擴大開放的新舉措將惠及不少交易夥伴，但不適用於那些違反世界貿易組織 (WTO) 規則、動輒對別國發動貿易戰的國家。

