網傳習近平博鰲演講或宣布7大開放措施 包括加快金融對外開放

中國國家主席習近平今 (10) 日早上 9:30-11:30 將出席博鰲亞洲論壇 2018 年年會開幕式並發表主旨演講，對中國將如何推動對外開放再擴大，深化改革再出發等問題作出最權威的闡釋。在中美貿易摩擦並未得到有效解決之際，習的演講內容被認為可能是對美方的回應。白宮貿易與經濟政策主任納瓦羅 (Peter Navarro) 表示，美國準備聽中國的聲音，願意跟中國合作。

習近平本次出席博鰲亞洲論壇 2018 年年會，是其第 3 次博鰲之行。中新網報導，面對如今抬頭的單邊主義和貿易保護主義，習近平在本次博鰲論壇年會上將發出什麼聲音，闡述何種發展思路，值得期待。報導稱，習近平將在擴大開放、與鄰為善及合作共贏三個方面作闡述。

此前，國務委員兼外交部長王毅透露，年會期間，習近平將直面人類社會發展面臨的現實難題，就進一步推動構建亞洲和人類命運共同體、開創亞洲和世界美好未來，發出中國聲音，闡明中國立場。

綜合香港明報、星島日報報導，大陸網絡昨 (9) 日流傳一份習近平有可能宣布的 7 大開放措施，其中包括中國將加快金融業對外開放；加快製造業擴大對外開放；在服務業的部分領域擴大開放；加強保護產權，特別是知識產權；擴大進口，預計將有序降低汽車進口關稅；促進新舊動能轉換及降低國內企業稅負。而美國的 301 調查曾指摘中國侵犯美國知識產權。

事實上，國務院副總理劉鶴去年在達沃斯論壇上就預告，中國推出的改革開放舉措可能超出國際社會的預期。有分析認為，新的措施可能包括加快金融業對外開放，放寬或取消銀行、證券、基金、期貨、金融資產管理公司的外資股權比例；大幅放寬製造業市場准入；加大保護知識產權；擴大進口，降低汽車進口關稅等。

日本《產經新聞》認為，習近平可能會在博鰲論壇上宣布進一步改革開放的相關舉措，以此向美國總統川普示好。如果北京在知識產權保護方面做出具體承諾並兌現承諾，並減少對美貿易順差，料華盛頓願意放棄其關稅計劃。

《金融時報》引述中國貿易政策專家、前駐美經濟商務參贊何偉文表示，習近平在博鰲的講話，不會從他去年在達沃斯闡述的原則性立場退縮；他表示「習主席將明確捍衛自由貿易」。

對於美國針對中國的關稅措施，美國全國廣播公司 (NBC) 引述白宮貿易與經濟政策主任納瓦羅稱，「這不止是談判手段。我們準備聽中國的聲音，我們願意跟他們合作，但我們是現實的，我們會有分寸地實施我們的計劃。」

納瓦羅指出，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 和美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 將會跟中國談判。