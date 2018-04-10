美股期貨大漲！習近平：大幅放寬市場准入、主動擴大進口

中國國家主席習近平 10 日出席博鰲論壇開幕式強調，過去 40 年中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國開放的大門只會「愈開愈大」，宣布擴大中國的開放力道，美股期貨聞聲大漲，截至週二 (10 日) 上午 10 時許，S&P 500 期貨大漲 1.21%、那斯達克期貨大漲 1.59%、道瓊期貨 1.27%。

S&P500 期貨 30 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

而在具體的開放措施上面，習近平宣布，中國將採取以下 4 點重大舉措：

第一、大幅開放市場准入

在服務業特別是金融業方面，去年年底宣佈的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施，要確保落地；同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。

在製造業方面，目前已基本開放，保留限制的主要是汽車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已經具備開放基礎，下一步要儘快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制。

第二、創造更有吸引力的投資環境

今年上半年將完成修訂外商投資負面清單工作，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度，加強與國際經貿規則對接，提高透明度，強化產權保護，堅持依法辦事，鼓勵競爭、反對壟斷。

第三、加強智慧財產權保護

這是完善產權保護制度最重要的內容，也是提高中國經濟競爭力最大的激勵。對此，外資企業有要求，中國企業更有要求。今年，中國將重新組建國家智慧財產權局，完善加大執法力度，把違法成本顯著提升，充分發揮法律威懾作用。

同時，鼓勵中、外企業開展正常技術交流合作，保護在華外資企業合法智慧財產權，也呼籲外國政府加強對中國智慧財產權的保護。

第四，主動擴大進口

中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常帳收支平衡。



因此今年，將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅，努力增加群眾需求比較集中的特色優勢產品進口，加快加入世界貿易組織《政府採購協定》進程。



同時，希望已開發國家對正常合理的高技術產品貿易，停止人為設限，放寬對中國高技術產品出口管制。

習近平強調，以上重大舉措將盡快實施、宜早不宜遲，相信透過開放努力，中國金融業競爭力將明顯提升，資本市場持續健康發展，智慧財產權將得到有力保護，對外開放必會開創一個全新的局面。