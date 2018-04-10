中國農業部稱近期國內大豆進口供應料基本正常 後續供需待觀察

中國農業部周二發布4月中國農產品供需形勢分析稱，目前市場高度關註中美貿易摩擦問題，但正值南美大豆集中上市季節，近期國內大豆進口供應預計基本正常，後續發展及其對本年度市場供需形勢的影響有待進一步觀察。

以下為刊登在農業部信息中心主辦的中國農業信息網上的該報告全文：

玉米：本月預測，2017/18年度中國玉米生產、消費以及進出口維持上月預測數不變。4月4日，國家公布臨儲玉米競價銷售交易公告，定於4月12日啟動國家臨儲玉米競價銷售，首次投放約700萬噸，並公布了臨儲玉米競價銷售底價。玉米臨儲拍賣政策落地，市場供應將有所增加，階段性、區域性供需偏緊格局得以緩解，將抑制玉米價格繼續上漲，但考慮到基層余糧所剩不多、深加工產能擴增以及出庫、運輸和天氣等因素影響，玉米市場出現大幅下跌的可能性不大，後期價格預計將逐步趨穩，2017/18年度國內玉米產區批發均價仍將維持在每噸1600-1700元區間。

大豆：本月預測，2017/18年度，中國大豆播種面積8099千公頃，比上年度增加891千公頃，增幅12.4%；單產每公頃1802公斤，比上年度增加6公斤，增幅0.3%；大豆總產量1460萬噸，比上年度增加166萬噸，增幅12.8%。臨近春播，產區農戶售豆意願增強，補貼政策支持下企業收購積極性提高，大豆市場購銷開始活躍，價格穩中有漲。受阿根廷大豆減產影響，本年度全球大豆供需從寬松向平衡轉化，國際大豆價格重心有所上擡。目前市場高度關註中美貿易摩擦問題，但正值南美大豆集中上市季節，近期國內大豆進口供應預計基本正常，後續發展及其對本年度市場供需形勢的影響有待進一步觀察。2017/18年度，進口大豆到岸稅後均價每噸3250-3450元；國產大豆銷區批發均價區間每噸4175-4375元。本月對市場價格的預測與上月保持一致。

棉花：本月預測，2017/18年度，中國棉花播種面積為3350千公頃，單產為每公頃1758公斤，總產量為589萬噸，維持上月預測不變。雖然2月份中國棉花、棉紗進口量明顯下滑，但中美貿易摩擦可能推高後期進口，因此暫維持年度棉花進口量110萬噸的預測值不變。紡織服裝出口回暖，紡織企業訂單充足，棉花需求平穩，棉花消費量維持822萬噸的預測值不變。

儲備棉輪出啟動，成交活躍，新年度國內棉花供應充足，預計2017/18年度國內3128B級棉花年度均價保持在每噸14500-16500元區間運行。預計Cotlook A指數年度均價仍會在每磅75-90美分區間。

食用植物油：本月預測，2017/18年度，中國食用植物油產量2787萬噸，與上月預測值持平。3月份以來，全國主要產區熱量充足、水分條件良好、光照適宜，利於油菜現蕾、抽薹及開花。江淮、江漢、江南部分地區因階段性降水導致土壤過濕，部分田塊誘發菌核病等病害，由於發生面積較小且防治及時，對生產影響總體不大。本月維持油菜籽單產及總產預測值不變。中國食用植物油進口量573萬噸，較上月預測值調減30萬噸，主要是棕櫚油進口量調減。受豆棕價差較小以及主要貿易國出口政策調整等因素影響，棕櫚油進口量預測值調減至355萬噸。中國食用植物油消費量為3356萬噸，與上月預測值保持一致。

食糖：2017/18年度中國食糖生產進入尾聲，甜菜糖廠已全部收榨，甘蔗糖廠除雲南省外，其他省(區)大部分糖廠已收榨。據中國糖業協會統計，截至3月底，2017/18年度全國已累計產糖954萬噸，比上年度同期增加92萬噸，增幅10.6%；累計銷糖394萬噸，比上年度同期增加22萬噸，增幅5.8%；累計銷糖率41.3%，比上年度同期放緩1.9個百分點。

3月份，甜菜種植工作陸續展開。內蒙古甜菜糖廠開始給農戶發放種子，新疆農戶開始進行前期種植準備。雲南缺乏有效降雨，有乾旱跡象，後續關註對甘蔗種植及出苗影響。

本月預測，2017/18年度中國食糖產量1025萬噸，比上月預測調低了5萬噸，主要是由於廣西甘蔗出糖率下降，甘蔗產量下調。食糖產量下調擴大了產需缺口，但是，近期國際糖價創出兩年半新低，憂慮國際市場壓力傳導，市場信心不足。後期，需密切關註國際糖價的走勢及其對國內糖價的影響；同時，要進一步關註相關政策等因素的影響。本月對食糖價格等指標暫不作調整。(路透北京4月10日)

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