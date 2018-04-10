如何理解博鰲論壇對外開放四大舉措？

摘要： 華創策略王君團隊認為，放寬市場准入對來華經貿合作外資企業長期利多；在主動擴大進口方面，中國未來通過降低部分行業品種進口關稅，通過主動擴大進口方式調節貿易順差結構，促進經常項目收支平衡將是重中之重。

事件：4 月 10 日 9 點 30 分，習近平主席出席博鰲亞洲論壇 2018 年年會開幕式，並進行了以「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」為主題的演講。

演講中習主席就大幅度放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強知識產權保護、主動擴大進口四大方面做出重要指示，並且提出希望外國政府加強中國知識產權保護、中國真誠希望擴大進口以及希望發達國家放寬對華高技術產品出口管制。對於接下來落實這些重大舉措方面，習主席強調「儘快使之落地，宜早不宜遲，宜快不宜慢」，也體現了我們前期強調改革開放以來最高領導人第二屆任期開始之際往往是「擼起袖子加油干」的黃金時間，重大改革及產業政策往往對於未來 5-10 年相關行業發展有決定性作用，對於本屆博鰲論壇，我們強調應聚焦擴大開放的四大舉措：

1）從放寬市場准入角度看，強調服務業特別是金融業、製造業方面政策的加速落地。金融業方面，強調放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍。我們認為，金融業的擴大開放體現我國積極利用外資，打造優良營商環境的決心，意味著外資銀行將享有同等國民待遇，對來華進行經貿合作外資企業長期利多。製造業方面，放寬外資股比限制體現了內外資的一視同仁。會議特彆強調放寬對汽車行業外資限制，我們認為結合兩會供給側結構性改革重心向新動能傾斜，未來智能汽車行業發展或將加速升級；

2）吸引外資投入方面，將從政策優惠向創造更有吸引力投資環境開始轉變。一方面，藉助新加坡簡政放權和將權利還給市場的發展經驗，中國將通過強化產權保護、依法辦事和反對壟斷等措施來建立更加完善的外資投資環境；另一方面，組建國家市場監督管理總局和將完成修訂外商投資負面清單工作，反映了隨著我國經濟實力的增強和金融市場的進一步完善，我國在選擇外資進入方面逐步從「多量」向「高質」轉變，對不符合我國發展目標或不利於我國長久發展的外資投入進行禁止或者限制，從而使得國內投資環境更加透明、公平和高效。這其中精簡行政審批，放大市場化功能，吸引更多優質的外資投入將成為下一步重點方向；

3）加強並完善知識產權保護制度方面。十九大報告提出：倡導創新文化，強化知識產權創造、保護、運用。而對於目前國內知識產權保護制度來講，尤其對於科技成果保護意識仍存在欠缺，知識產權相關法律法規也存在著漏洞，導致我國創業創新市場環境無法快速發展。也正是在於這些歷史遺留問題，才使得國外投機分子「藉口」知識產權為由，對我國貿易發展與改革開放的腳步阻礙。我們認為，未來在重組國家知識產權局，完善加大執法力度基礎上，有助於加快推進快速保護由單一產業領域向多領域擴展。對於知識產權保護的進一步升華，對維護良好的創新環境、推動新興科技成果健康發展、鼓勵中小科創平台發展有重要意義，而這其中，應重點關注研發投入占比較高、專利技術申請較多，或更進一步利多高端智能製造、核心軍品等「新藍籌」企業。

4）主動擴大進口方面。會議強調「內需是中國經濟發展的基本動力」，這與中央經濟工作會議中首提的「加強消費對經濟發展基礎性作用」一脈相承。對於中國貿易結構而言，2017 年 4000 多億美元的總貿易順差，其中近 70% 的貢獻來自於北美洲，同時，中國已經從 90 年代中期美國貿易逆差「0」貢獻上升至近 43% 的第一大占比國，也成為了近期中美貿易戰的「導火索」。我們認為，中國未來通過降低部分行業品種進口關稅，諸如汽車、創新藥等方向，通過主動擴大進口方式調節我國貿易順差結構，促進經常項目收支平衡將是重中之重。

『新聞來源／華爾街見聞』