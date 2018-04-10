〈博鰲論壇台受惠〉習近平釋善意 分析師看好 有助台股回攻11000點

在美中貿易對峙緊張時刻，中國國家主席習近平出席博鰲論壇開幕釋善意，並表示未來中國開放的大門只會「愈開愈大」，中國開放力道將擴大，帶動美股指數期貨上揚，證券、期貨分析師張陳浩指出，美中情勢緩和下，亞洲股市包含陸股及台股現貨皆走揚，有助台股重回 11000 點。

張陳浩指出，在美中貿易對壘緊張情勢下，中國國家主席習近平的善意談話，包括著「天時」、「地利」及「人和」的多種意義存在，也就是說，海南博鰲論壇召開時間及場合，讓習近平有機會充分表達善意，而在時間推演上，美股已經打了一個「W 底」，美股期指有機會隨著雙方善意表達浮出檯面，而具備反彈或上攻的契機。

同時，台商在中國大陸投資金額龐大，張陳浩表示，隨著中國大陸對美國投資、貿易加速開放搶得先機，也有地利之便。

張陳浩強調，目前不僅美國期指反映美中貿易對峙緊張情勢的緩和而走揚，亞洲區域股市南韓、日本、香港、上證及台股指數都在走揚，而以台股而言，過去幾天上演抗跌走勢後，今日集中市場加權股價指數已站上所有均線，台股有機會重返 11000 點的平台整理，但短時間要突破 10270 的高點是有點難度。

張陳浩表示，昨日人民幣、新台幣回貶，有助緩和出口電子業的匯兌損失，只要新台幣兌美元匯率不出現重貶或急貶，外資可望持續著墨台股資金不外逃，將有利台股走勢。