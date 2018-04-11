受春節因素影響 中國3月CPI、PPI「雙降」

中國國家統計局 11 日公布 3 月消費者物價指數（CPI），因季節因素，年增率 2.1%，雖較上月回落，連續 2 個月保持「2 時代」；同日公布 3 月工業生產者物價指數（PPI），漲幅持續收窄，年增率 3.1%，創下 16 個月新低。

國統局分析，3 月 CPI 回落，主因為春節過後需求減緩，食品價格變動所致，但整體延續溫和上漲態勢。數據顯示，3 月蔬菜、水果價格分別下跌 14.8% 及 2.4%；豬肉、蛋價分別滑落 8.2%、9.2%，水產價格則減少 3.2%，此五類生鮮產品合計影響 CPI 下降約 0.81 個百分點。

中國近一年 CPI 漲幅走勢。(中國國家統計局)



展望未來，海通證券認為，2 月 CPI 漲幅已是高點，通膨不足以為慮，全年 CPI 均值可望在 2.5% 以下的溫和區間。

外界也關心，近期中美貿易摩擦是否會導致物價漲幅擴大，中國發改委宏觀經濟研究常務副院長王昌林指出，中美貿易戰對中國物價影響尚在可控制範圍，初步估算，假設大豆上漲 25%，將拉升中國 CPI 約 0.25 個百分點，平攤到全年，預計 CPI 波動中樞將保持在 2.4% 的水準，仍在 3% 調控目標內。

國統局報告另指出，3 月 PPI 年增 3.1%，較 2 月的 3.7% 回落 0.6 個百分點，並創 2016 年 10 月以來新低。

在主要行業中，導致 PPI 降幅擴大的有燃氣生產和供應業、化學原料和化學製品製造業，由升轉降的有石油和天然氣開採業、石油煤炭，而黑色金屬冶鍊和壓延加工業則由降轉升。