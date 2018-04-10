泡沫要破啦！又一家華爾街大行給出拋售科技股的十大理由

摘要：美銀表示，2018 年風險資產震盪增多的原因很簡單，就是聯準會，而非川普。面對全球央行過去幾年聯手寬鬆製造出的資產泡沫，尤其是科技股的泡沫，美國政府戳破它只是時間問題。美銀 Michael Hartnett 還總結了「2018 年拋售科技股的十大理由」。

過去兩周內美股市場劇烈震盪，多數投資者都會下意識地認為是川普的貿易戰預期在「攪局」，但美銀表示，2018 年風險資產頻頻震盪的原因很簡單，就是聯準會。

美國銀行首席投資策略分析師 Michael Hartnett 在最近的報告中表示，投資者不得不承認，聯準會的（貨幣政策）緊縮周期已經起步。他還總結了 2018 年對市場會造成威脅的三大長期趨勢：

聯準會的政策方向從量化寬鬆轉至量化緊縮；

不平等貿易戰、移民、再分配政策；

「占領矽谷」政策

從這個結論來看，貿易戰對於美股市場的殺傷力似乎不是那麼「至高無上」，全球央行數年寬鬆留下的資產泡沫才更值得關注，這其中泡沫最嚴重的可能就是科技股了。Hartnett 此前就在報告中指出，包括亞馬遜、奈飛、谷歌、推特、易貝、Facebook 等科技公司在內的「電商泡沫」已經成為過去 40 年中的第三大泡沫，未來幾個月甚至有可能成為史上最大泡沫。金融危機以來，這些公司的股價總值上漲幅度已經超過 600%。

然而，Hartnett 同時也認為，一旦政府財政壓力增加，這些科技股面對監管加強、稅負增加等問題的時候也是極度脆弱的。因此，他最近給出了「2018 年拋售科技股的十大理由」，這「十宗罪」讓美銀認為，美國政府戳破泡沫只是時間問題：

1. 超額收益 + 超高估值：美國科技股在聯準會 QE 政策實施期間的表現最佳，平均每年漲幅約 20%，如果去除科技股，那麼標普 500 指數目前將只有 2000 點，而不是 2600 點。

2. 泡沫價格：過去 7 年中名美國電商類股票一度飆漲 624%，成為四十年以來最大泡沫。

3. 市值龐大：美國科技股 6.4 兆美元的市值已經超過了歐元區的科技股總市值 5.0 兆美元。FAAMG+BAT 總市值也達到 4.9 兆美元，超過了新興市場的 4.6 兆美元。

4. 盈利：科技股和電商股目前 EPS 占美股的 1/4，這一水平通常伴隨著泡沫極限的到來；另外還需注意，在分析師對 FAAMG 股票的 250 個推薦評級中，只有 5 家建議「賣出」。

5. 政治因素：隱私正在成為越來越重要的政策問題，去年有 1579 起數據泄露事件，暴露了 1.79 億人次的個人資訊、金融及醫療數據，美國和歐盟在這一領域的監管趨嚴或將減少 4% 的科技公司收入。

6. 薪資問題：IMF 研究顯示，50% 的勞動收入市佔率下降都要歸咎於科技，到 2020 年，全球工業機器人數量將達到 310 萬，2010 年這一數字僅有 100 萬。

7. 目前科技公司現金多、稅負輕：美國科技公司在海外的現金規模達到了 7400 億美元，比其它所有領域公司加起來的 5100 億美元還要多；而有效稅率僅為 16.9%，標普 500 指數里的公司平均有效稅率為 19.3%。

8. 目前科技領域監管寬鬆：美國對於科技公司的監管規則只有 27 條，而製造業有 215 條，金融業有 128 條。

9. 貿易：美國科技公司的對外銷售額占美國所有公司的 58%。

10.「占領矽谷」政策：回顧一下 1992 年的煙草行業、2010 年的金融行業、2015 年的生物科技行業，不難發現監管對於股價的衝擊是不容忽視的。

『新聞來源／華爾街見聞』