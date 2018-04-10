未來2年 大摩看好這3檔軟體股最風光 但首選還是扶「雲」直上的微軟

摩根士丹利預期，未來 2 年軟體股飆漲的速度將放緩，但看好 3 家軟體股的估值仍可維持 30% 的成長，同時將具有雲端題材的 3 大軟體公司列入首選名單。

摩根士丹利表示，2017 年是軟體股的豐收年，在其追蹤的 46 家公司中，至少有 18 家估值增加 30%。

18 家軟體公司估值成長 30%。（來源：摩根士丹利研究報告）

看好 3 家軟體公司續飆 30%

但在未來 2 年中，摩根士丹利僅看好 ServiceNow（NOW-US）、MongoDB（MDB-US）、Yext（YEXT-US）這 3 家軟體公司的估值還能維持飆漲 30% 的動力。

摩根士丹利分析師 Keith Weiss 指出，軟體股高速飆漲的題材越來越少，將迫使那些擁有飆漲題材的公司獲取更高的估值。

列出 5 檔潛在黑馬軟體股

此外，摩根士丹利還列出 5 檔表現可能超出預期，具有估值成長 30% 的潛在黑馬名單，分別是 Workday（WDAY-US），Splunk（SPLK-US），Zendesk（ZEN-US），Atlassian（TEAM-US）和 Proofpoint（PFPT-US）。

三大首選股漫步在雲端

但摩根士丹利的軟體股首選名單，並非這些年輕、高成長的公司， Weiss 更看好的是微軟（MSFT-US），Salesforce（CRM-US）和 GoDaddy（GDDY-US）這些漫步在雲端的大型軟體公司。

摩根士丹認認為，在雲端業務成長的帶動，微軟市值將達到 1 兆美元，而 Salesforce 和 GoDaddy 也有望明顯提高獲利率。