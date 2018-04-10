祖克伯遞交國會證詞 仍沒正面回應核心問題

科技新聞網站《TechCrunch》指出，臉書的 (FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 即將在周三出席聽證會，而在他提交給國會的手寫證詞中，儘管有很多精闢的分析與後見之明，但對於該社群平台面臨的核心問題，卻沒有提出實質處理方式。

祖克柏在證詞開頭，分析過去兩年公司所發生的負面事件，指出這些事件如何傷害公司的名聲和股價。

臉書股價日線走勢圖

祖克柏將就用戶隱私和平台完整性兩點，在國會議員前捍衛自己的公司，在證詞中，祖克柏強調臉書已經採取以下措施：關閉第三方的訪問權限，並且打擊假帳號以及阻止錯誤信息的傳播。

這些步驟跟祖克柏平常提出的保證類似，大意皆為臉書正在犧牲自己的利潤開發新工具，並僱用更多人員來對付不當行為者，這些人士為了自身利益，不當使用臉書用戶的個人信息。

在接近證詞的尾聲，祖克柏寫道：「我想再次強調我們的優先事項：保護我們的社群，比利潤最大化更重要。」

但祖克柏這次的證詞，跟往常一樣失敗，因為他沒有回答核心問題，沒有指明用戶本身是否會受到臉書的保護。臉書所面臨的醜聞在於，它們掌控太多用戶的資訊，而用戶沒有太多權利可以控制臉書將如何分享這些資訊。

《Wired》作家 Zeynep Tufekci 上週末在專欄中指出，自臉書成立以來，這一直是它們的問題，臉書如同一台監視引擎。

到目前為止，大家應該都清楚明白，臉書的 20 億多用戶正在被監視和分析，然後這些用戶關注的要點，將被賣給廣告商，這是臉書的商業模式，這就是為什麼該公司擁有近 5 兆美元的市值，以及數十億的閒錢可以購買競爭對手的原因。

臉書現在所採取的所有行動，都是為了「確保 Kogan 和劍橋分析事件不會再發生」，而這些步驟其實只做到了一件事，就是重新整合臉書對於用戶數據的掌控。這些政策指示減少了應用程式開發人員或廣告商可以免費獲得的資訊，但若是它們願意花錢向臉書購買這些資訊，臉書並沒有掛保證它們不會販售數據。

臉書最大的問題在於平台設計本身，而這問題不會因為一次國會聽證會就解決，TechCrunch 作者 Jonathan Shieber 認為，臉書平台套用一般資料保護規定（General Data Protection Regulation，GDPR），這是朝正確方向邁進的第一步。