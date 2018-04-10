貿易戰憂慮加劇 中國豆粕價格創16個月新高

摘要：受中美貿易戰對農產品市場影響，今日，大連豆粕價格創下 16 個月新高。分析師認為，每年 4 月到 9 月，中國主要從南美進口大豆，此階段對美國大豆徵收關稅對中國產業鏈影響有限，甚至將對中國農業客觀上存在利多。

受中美貿易戰對農產品市場影響，今日，大豆類期貨全面大幅上漲。在白天交易時段，豆粕主力合約大漲 4.2%，大連豆粕價格創下 16 個月新高。

節前，中國為反擊美國關稅計劃，決定對美國大豆徵收關稅，此消息一出，一度導致美豆暴跌超過 5%。但隨後川普言論安撫市場情緒，美豆持續反彈，美豆期貨價格回升至 10 美元。

目前，中美雙方為重要的大豆客戶和供應商，在全球大豆市場中占據重要地位。

據美國大豆協會統計，每年美國農民生產的大豆有 1/3 銷往中國，總價值約為 140 億美元，過去十年中國進口量至少翻了一倍。2017 年美國大豆出口量超過 60% 進入中國。

因此，市場普遍認為，中國對美國大豆徵收關稅將直接重創美國大豆行業。美國大豆協會表示，美國的大豆種植者已經感到了沮喪，因為美國的大豆種植者將為貿易爭端付出代價。

而美國駐華大使布蘭斯塔德此前在接受彭博社電視採訪時稱，中國若限制美國大豆進口，將傷害中國消費者，特別是人數不斷增長的中產階層，起到適得其反的效果，比對美國農民傷害更深。

《金融時報》援引大豆分析師 Darin Friedrichs 表示，面對大豆，中國目前正處在一個困難的環境。

但中信農業提到，目前貿易爭端對大豆的影響更多是心理層面。每年 4-8 月基本是南美的大豆主宰中國的貨源，在此期間對美國大豆加征關稅，對於中國的產業鏈影響有限。

中國經濟學家宋清輝甚至指出，中國對美國大豆徵收關稅，實際對中國的大豆行業存在利多。

宋清輝表示：

「若單純從大豆這一行業來看，中國的徵收美大豆關稅將對我國農業客觀上是一種利多。並且另據清暉智庫統計，大豆價格對 CPI 的影響彈性大概是低於 1%，加征關稅對國內 CPI 的影響大致為 0.1% 左右，通膨也屬於可控狀態。整體而言，中國對美大豆加關稅，對中國通膨影響程度有限。」

4 月 3 日，美國發布對中國產品徵收關稅的清單建議，對總規模大約為 500 億美元的中國商品加征 25% 的關稅。

隨後，中國強力反擊，決定對原產於美國的大豆、小麥、玉米、牛肉、汽車、飛機和部分化工品等 106 項商品加征 25% 的關稅。

截至發稿，豆粕主力合約跌 0.63%。

『新聞來源／華爾街見聞』