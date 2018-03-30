限制大豆進口 美駐陸大使：中國消費者恐受害

美中貿易戰疑慮升溫，據傳中國有意限制美國大豆進口；不過，美國駐北京大使 Terry Branstad 直言，此舉恐使中國消費者受害。

路透社引述彭博報導指出，Branstad 認為，中國限制美國大豆進口，對中國造成的傷害，會比對美國還大。

Branstad 說，大豆是中國人攝取蛋白質的主要來源，也可作為豬飼料，而豬肉是中國人經常食用的肉類之一。

中國是全球最大的大豆進口國，其購買量，占全球總量的 6 成，且其中有 30% 來自美國；據美國大豆協會統計，美國農民每年生產的大豆中，有 3 分之 1 銷往中國，總價值約 140 億美元。

普渡大學研究顯示，若中國祭出關稅措施，限制美國大豆進口，將對美國造成每年 17 至 33 億美元的經濟損失。

不過，對中國來說，限制美國大豆進口，也會使中國飼料生產商、養豬戶的成本，隨之提高。

Branstad 表示，「這毫無意義，只會傷害中國消費者。」

Branstad 強調，中國最終會意識到，面對貿易問題，報復不是解方，美中雙方要攜手合作，才可能解決。

週五 (30 日)，中國外交部發言人陸慷，在例行記者會上重申，中國不想打貿易戰，但若被迫捲入，「中方有底氣、有信心維護好自身利益。」