川普預告：5/19分別與普丁、澤倫斯基通話

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-18 00:24

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美國總統川普周六（17 日）在社交平台 Truth Social 上發文，稱他將於美東時間 5 月 19 日上午 10 時與俄羅斯總統普丁通話，討論停止烏克蘭戰爭以及貿易相關問題。

川普還表示，隨後將與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並與澤倫斯基一道同北約（NATO）多國成員交流。

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在川普發出上述言論之際，5 月 16 日在土耳其登場的俄烏直接談判，幾無成果。雙方在多個核心議題上，如領土主權、停火條件等方面分歧明顯，未達成任何突破。

不過，雙方同意進行 1,000 人換 1,000 人戰俘交換，這是戰爭爆發以來最大規模換俘。雙方還同意以書面形式溝通停火條件，且原則上同意再次舉行會談。

俄烏此次會談以閉門形式舉行。會議結束後，俄烏雙方對談判的成果評價不一。俄方說，對談判結果「總體滿意」，願意繼續接觸。烏方則稱，談判毫無成果，俄方的要求不可接受。