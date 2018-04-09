川普掀貿易戰讓經濟前景轉趨嚴峻 歐元區投資人信心「連3降」

研究機構 Sentix 週一 (9 日) 公布 4 月歐元區投資人信心指數，受貿易戰疑慮影響，該指數連續第 3 個月下滑。

Sentix 歐元區投資人信心指數，從 3 月份的 24.0，降至 19.6，低於路透社預估的 20.0；下降的主因，是投資人對經濟前景抱持負面看法。

Sentix 總經理 Patrick Hussy 在報告中指出，即使當前經濟情勢堪稱良好，前景卻已轉趨嚴峻。

對於造成經濟前景轉趨嚴峻的原因，Hussy 寫道，主要來自美國總統川普造成的貿易爭端。

此外，德國投資人信心指數，也從 3 月份的 29.1，降至 24.4。Hussy 直言，「德國經濟正面臨強大逆風」。

川普先前宣布，要對價值逾 500 億美元的中國產品，課徵懲罰性關稅，現又打算「加碼」1,000 億美元；中國已放話反擊，稱將不惜代價，對抗到底，美中貿易戰情勢持續升溫。

另一方面，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾表示，勞動市場接近全面就業，通膨可望朝 2% 的目標邁進，若經濟按當前步調成長，便可繼續採取漸進式升息。

上述消息一出，導致上週五美股、歐股皆走低，道瓊指數收跌 2.3%，標普 500、那斯達克指數也都跌逾 2%。

泛歐 Stoxx 600 指數收跌 0.35%，英國 FTSE-100 指數收跌 0.22%，德國 DAX-30 指數收跌 0.52%，法國 CAC-40 指數收跌 0.35%。