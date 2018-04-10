摩根大通：市場出現了罕見的不祥之兆

摘要：摩根大通注意到，美國 1 個月期 OIS 年末利率遠期曲線在走高兩年後，出現倒掛跡象。如果不是市場已經開始消化聯準會的政策性失誤，那市場消化的就是經濟周期末端的變化。

自 2015 年聯準會啟動升息步伐以來，殖利率曲線趨平，鮮少有專家依賴於殖利率曲線的形狀來判斷經濟衰退的具體時間。更有部分投資者認為，長期曲線已經不再具有指示性，失去了作為「信號」的價值。因此，他們選擇了短期利率作為更為準確的「信號」，比如隔夜指數掉期（OIS）期貨市場。

然而，摩根大通卻注意到，美國殖利率曲線已經開始出現倒掛跡象。用以預測聯準會基準利率的工具之一，美國 1 個月期 OIS 年末利率遠期曲線在走高兩年後，出現輕微倒掛。

在其他條件不變的情況下，這就意味著在 2020 年第一季之後，聯準會政策利率預期將會下調。如若事實並非如此，市場便要開始消化聯準會的下一個政策性失誤，徒步邁入下一次經濟衰退。

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 認為，這可是件大事——不僅是 OIS 前端利率倒掛十分罕見，更關鍵的是，它是重要的市場發展情況指標。

研報中寫明，

在過去的二十年中，這一現象僅僅發生過三次：1998 年，2000 年和 2005 年。近年來，2 年遠期和 3 年遠期的 1 個月期 OIS 利率利差一直領先於 1 年遠期和 2 年遠期的利差，向負區間行走。就目下而言，1-2 年遠期利差跌進負區間只是時間問題。

此外，在過去幾年內，2-3 年遠期利差曲線一直領先於 2 年期、10 年期美債殖利率利差曲線。因此，儘管目前尚無跡象迫在眉睫，但美債殖利率利差曲線之後倒掛也只是時間問題。

摩根大通在研報中指出，「這樣的倒掛通常被高風險市場看作不祥之兆」，並稱其中暗含兩個潛在的基本解釋：

如果不是市場已經開始消化聯準會的政策性失誤，那市場消化的就是經濟周期末端的變化。

兩者之間如何區分？摩根大通承認，特別是在聯準會政策性失誤將縮短經濟周期的情況下，分辨兩者實在很難，但仍存在一些套路：

消化聯準會政策性失誤將致使投資者關注經濟早期增長疲軟的狀況，隨之而來的則是股票基金流動疲軟，周期性行業流動趨弱；比起短期債券基金，長期債券基金資金流動更大；對於升息較為敏感的行業，如房市，流動性降低。

隨著市場消化經濟周期末端變化而來的，應該是市場對經濟過熱與通膨抬頭的擔憂：通膨保值債券的投資流入量比名義債券基金要大；短期債券基金資金流動更大；經濟周期末尾，周期性行業與股票基金回報率最好，因此資金流動量增多。

最後，摩根大通總結道，「儘管兩種假設很難區分，但當前市場似乎已經出現『支持』聯準會政策性錯誤的資金流動表現。」

『新聞來源／華爾街見聞』