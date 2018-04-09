華新Q1每股盈餘逾1.3元 轉投資華新科等及不動產挹注 今年業績看增

華新 (1605)1 月因認列南京辦公樓一期銷售款 96 億元入帳，預估第一季營收將年增逾 30%，因房地產毛利率較高，且銅、鎳價依然維持高檔，單季每股盈餘約 1.34 元。展望 2018 年，受惠轉投資華新科(2492) 等挹注加上銅、鎳價可望處於高檔，法人預估，華新今年營收可望年增一成，毛利率及獲利提升，全年每股盈餘達 3.1-3.2 元。華新 2017 年稅後淨利 65.6 億元，年增 43.6%，每股盈餘為 1.95 元，優於市場預期。其中因受惠 2017 年銅價上漲 30%，鎳價上漲約 23%，原物料價格提升利差擴大及南京華新城住 宅「瑾園」一期 55 億元銷售收入，營業利益 78.9 億元，業外則權益法認列華邦電(2344)、華東(8110)、華新科等業外收益 20 億元挹注。



展望 2018 年，根據國際銅研究組織 ICSG 預估，2018 世界銅產量 2463 萬噸，需求 2,428 萬噸，預期在供需平衡下，預期銅價將維持高檔，目前台灣建築用線市場已飽和，未來華新將增加商辦或廠房之防火材質電線銷售以增加毛利率。



不鏽鋼部門方面，華新以生產 304 不鏽鋼為主，國際鎳研究組織 INSG 預估 2018 年，世界鎳產量 222.4 萬噸，需求 226.7 萬噸，因汽車電池需求提升，預期鎳將處於供不應求，目前台灣產能已經滿載，大陸高爐最大年產能 30 萬噸，產能利用率約 80%，預期不鏽鋼部門收益有個位數成長。



至於不動產部門，南京華新城高級住宅「瑾園」二期總銷 47 億元，目前已幾乎完銷，預計第三季可交屋認列營收。轉投資則受惠華邦電、華新科等因智慧音箱、人臉辨識、自動駕駛對 SLC Nand 需求提升、MLCC 缺貨帶動漲價效應，今年可望持續貢獻業績。



法人預估，華新今年營收可望年增一成，毛利率及獲利提升，全年每股盈餘達 3.1-3.2 元。



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