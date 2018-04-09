台虹首季FCCL產品營收大增近2成 Q2暫無再漲價打算

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 漲價效應顯現，軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今年首季 FCCL 產品營收年增 19.83%，而針對 PI 供應商喊出第 2 季還要再調漲價格，可能再帶動 FCCL 價格走揚，台虹表示，仍與供應商協調中，目前尚無調高 FCCL 價格打算。

台虹今 (9) 日公布 3 月營收達 6.73 億元，月增 29.39%，年減 17.8%，3 月含 FCCL 的電子材料事業部門營收收為 5.38 億元，月增 23.12%，年增 5.23% ；太陽能事業營收為 1.35 億元，月增 52.83%，年減 57.7%。

由於 FCCL 材料包括 PI 及銅箔，兩項原料今年以來市場供需出現缺口，造成價格走揚，此舉也同步反映在 FCCL 報價上，軟板廠唯恐 FCCL 價格進一步攀升，出現提前補貨潮，因此台虹首季營運處淡季，但 FCCL 產品銷售較去年同期成長 19.83% ，相對太陽能背板銷售衰退更是突出。台虹主管指出，雖然 PI 供應商有意調高價格，但公司仍在協調中，目前尚無調高 FCCL 價格的打算。

台虹今年首季營收 20 億元，季減 30.55%，年減 13.54%。其中，第 1 季電子材料事業營收為 16.06 億元，較去年同期增加 19.83%；太陽能事業營收 4.15 億元，較去年同期減少 57.03%，台虹首季太陽能事業營收減少，原因在於昆山廠火災造成產能減少一半，使得產品營收衰退。

台虹去年營收 111.93 億元創歷史新高，年增率 8.84%，稅後純益 7.35 億元，年增 26.72%，每股稅後盈餘 3.55 元。

台虹日前已通過在中國大陸投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，地點位在江蘇省南通市如東縣，預計 2019 年第 1 季完工，當年第 2 季可望投產貢獻營收。目前台虹 FCCL 業務中，中國大陸客戶占 4 成，隨著軟板應用如汽車電子等快速走揚，台虹也積極投資南通設立新產能。