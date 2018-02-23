〈華新法說〉去年稅後純益寫12年來新高 EPS 1.97元 每股擬配1元現金

線纜廠華新 (1605-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，並公布去年財報，受惠國際原物料價格走高，加上業外房產收益認列挹注，稅後純益與每股稅後純益均寫下 2006 年來新高，分別為 65.6 億元與 1.97 元，營業毛利也創下 2003 年以來新高，華新董事會也決議擬配發每股 1 元現金股利，為近 11 年來新高，以今日收盤價計算，現金殖利率為 5.9%。

華新 2017 年全年合併營收 1677.93 億元，年增 17.05 %，創 2011 年來新高；毛利率為 7.15%，較 2016 年同期增加 0.48 個百分點；營益率 4.71%，較 2016 年同期增加 1 個百分點；歸屬母公司業主稅後純益 65.6 億元，年增率 43.6%，每股稅後純益 1.97 元，年增 48.12%。

華新去年第 4 季單季合併營收 441.7 億元，季減 7.66 %，年增 13.32%；單季毛利率 5.89%，季增 5.99 個百分點，年增 0.38 個百分點；營業利益率 3.29%，季增 6.36 個百分點，年增 0.51 個百分點；單季歸屬於母公司業主稅後純益為 15.39 億元，季減 56.15 %，年增 28.08 %，單季每股稅純益 0.46 元，年增 27.78%。

針對股利部分，華新董事會今日通過，擬每股配發現金股利 1 元，此為 2007 年以來股利配發新高。

華新表示，去年獲利創 2006 年以來新高，主要受惠第 3 季中國南京華新城完工交屋，大幅挹注一次性的 17 億元獲利，推升第 3 季獲利大爆發，貢獻每股純益約 0.8 元，而去年旗下轉投資收益約為 25 億元，本業全年表現則受惠國際原物料價格走高，加上不良資產已逐步處理完成帶動下，呈現微幅成長。