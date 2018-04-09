瑞儀3月背光模組出貨重回千萬片 營收36.55億月增21%

背光模組廠瑞儀 (6176-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收營收 36.55 億元，月增 21.06%，年減 16.16%，第 1 季營收 112.19 億元，季減 24%，年減 9.26%，其中 3 月背光模組出貨量重回千萬片以上，達 1136.3 萬片，月增 23.52%，推升營收成長。

瑞儀去年每股純益 6.57 元，法人以過去 2 年配息 4.5 元盈餘分配率推估，去年盈餘分配可望維持差不多水準。

瑞儀 3 月背光模組出貨量回千萬片，其中，行動裝置 (手機、平板電腦)770.6 萬台，月增 26.39%；IT(Monitor、NB)335.6 萬台，TV 約 6.8 萬台，月增 27.79%；電視 6.8 萬台，月增 36%；其他約 233 萬台，月減 44.12%。

瑞儀去年營收 544 億元，年增 17.65%；營業毛利 78.67 億元，毛利率 15%，年增 2 個百分點；營業淨利 49.67 億元，營益率 9%，年增 2 個百分點；稅後純益 30.54 億元，年減 3.59%，每股純益 6.57 元。

瑞儀日前因達注意交易資訊標準，公告 2 月營收 30.19 億元，稅前淨利 7600 萬元，稅後純益 1.01 億元，每股純益 0.22 元；法人估今年第 1 季每股純益約 1.5 元，瑞儀預計 4 月 26 日將召開法人說明會，公布季報及今年展望。

法人指出，蘋果手機導入 OLED 面板，是瑞儀近年營運不確定因素，不過，去年包括毛利率及營益率仍維持成長，由於 iPhoneX 銷售表現不如預期，市場傳蘋果今年將推平價 LCD 面板機款，法人預期，瑞儀在 iPhone 背光模組接單滲透率有機會維持 40% 水準，今年 MacBook 出貨也將成長。

蘋果 HomePod 開賣，市場傳供應鏈已從去年 11 月開始拉貨，瑞儀為 HomePod 上蓋模組獨家供應商，雖然公司不評論單一客戶及產品，但法人看好在新品上市後，今年上半年拉貨量更大。

由於 HomePod 上蓋模組出貨單價約跟 MacBook 相當，可望挹注瑞儀淡季營運；在 MacBook 出貨成長較大，加上 HomePod 上蓋模組訂單，今年營運可望較去年成長。

除了蘋果的訂單之外，瑞儀近年來也在非蘋手機及車用市場上積極布局，已開始出貨給非蘋手機品牌，包括日商 Sony 及中國手機品牌等；車載與 JDI 合作，預計下半年將逐步量產；與群創 (3481-TW) 合作的車載背光產品已開始量產，主要是出貨給中國車廠，車用產品效益逐步顯現。