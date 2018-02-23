〈華新法說〉中國不鏽鋼煙台廠2017年轉盈 今年房產收益貢獻可期

線纜廠華新 (1605-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，並公布去年財報，展望後市，華新總經理鄭慧明表示，線纜與不鏽鋼業務將持續優化產品組合，以提升獲利能力，而中國不鏽鋼業務的煙台廠已於去年轉盈，至於商貿地產業務繼去年認列房產收益後，今年 1 月已再認列 5.6 億人民幣獲利，預計今年還會有房產業務挹注貢獻獲利表現。

針對線纜事業營運，鄭慧明表示，目前產能利用率幾近滿載，銷量與獲利呈現穩定狀態，線纜業務一年獲利約為 10 億至 11 億元，面對國內建築市場逐漸飽和，將加強佈局較具市場潛力的環保耐火電纜產品銷售，以提升市占率為目標，也正積極研究包括風能與港口線纜等產業線纜產品；至於銅線材業務部分，將優化產品組合，降低電力線占比，持續提升漆包線與通訊線產品比重。

國內不鏽鋼業務部分，鄭慧明指出，台中廠因有新粗軋機上線，帶動去年出貨量與銷量緩步增加，惟因第 2 季中國鉻價急跌，影響獲利表現，但下半年銷量與獲利均回穩，今年將透過資本支出，解決製程與產能瓶頸問題，包括新增粗軋機與鋼捲準備線、增加高值化產品銷量、擴大長條類產品尺寸等。

鄭慧明透露，新增的粗軋機將在今年上半年安裝完畢，預期第 4 季就能投產，發揮生產效益，至於鋼捲準備線則同樣可望於第 4 季發揮效益。他指出，粗軋機對產能增加雖有限，但能提高產品附加價值，並提供不同尺寸與鋼種的銷售，協助改善產品組合，而新加入的鋼捲準備線，也將對優化產品組合帶來貢獻，提高冷軋鋼板占比，進而提升獲利表現。

針對中國的不銹鋼業務，鄭慧明表示，受到中國政府環保與去產能政策影響，許多不符規範的煉鋼廠被迫關閉，市場供需平衡、價量穩定，而中國煤改政策也使天然氣價格上揚、成本增加，不過，目前看來這些成本都是可移轉的，而在中國市場價量穩定帶動下，煙台廠於去年轉虧為盈，也使整體不鏽事業群獲利表現改善。

另外，在商貿地產業務方面，台北信義大樓已近滿租，每年獲利穩定；中國南京華新城的 D 地塊住宅第一期收益已於去年第 3 季認列，仍有 2.27 萬平方米預售中；南京華新城 AB 地塊辦公大樓採取分期開發，第一期項目建物已於 1 月認列收益 5.6 億人民幣，仍有其他地塊興建與規劃中；至於華新城 AB 地塊商場「華采天地」則預計年底完工正式營運，將採取自營不出售。