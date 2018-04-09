台股盤前─巨幅震盪恐已成常態 免驚清明後變盤

清明連假前台股加權指數以以 10821.53 點作收，下跌 66.74 點，力守半年線支撐，成交值 1161.05 億元，連假期間，美股波動幅度劇烈，道瓊指數合計過去 3 個交易日來跌幅 0.39%，不過，今 (9) 日開盤前，觀察到日韓股開低後震盪走高，分析師認為，台股今日無須過於擔憂清明後變盤。

儘管上周五美股重挫，道瓊指數跌幅達 2.3%，但上周三、周四連假期間，道瓊分別漲 0.96%、0.99%，因此，法人認為，即便台股有補跌壓力，跌幅也不至於過重，將持續處於區間震盪，以 3 月營收與第 1 季財報可望亮眼的業績題材股各自表現。

三大法人上周二合計賣超 104.27 億元，其中外資賣超 86.66 億元、投信賣超 7.72 億元、自營商賣超 9.89 億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2033 口至 6236 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1677 口至 47464 口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2011 口至 13349 口。

消息面上，鴻海集團為落實發展電動車生態圈策略，將切入電動車充電站開發，以歐洲的捷克基地；而當地也傳出日產新一代的電動車 Leaf 委託鴻海即將在當地合作測試，新應用方案將在本周曝光。

為推升台股再創高峰，金管會主委顧立雄要祭三招，包括吸引大型獨角獸企業或台商企業在台掛牌；擴大台股基金，鼓勵投資人持有台股基金逾 5 年者，投資金額一年可有 2.4 萬元免稅額；增加外資多元性和匯出便利性，尤其要吸引日資來台投資台股，規模至少 3000 億元。

顧立雄也指出，有關美中貿易摩擦議題，國際股市因此震盪但累計漲跌幅度不大，已請證交所和櫃買中心隨時掌握並通報國際股市動態與重大財經訊息。

本周四國安基金將召開委員會議，將針對中美貿易紛爭等國內外市場變化進行討論，即使目前研判台股於萬點之上仍無需護盤，但仍對市場有穩定效果。

去年台股上市櫃公司稅後純益 2.19 兆元，較前一年成長 15.7%，法人評估，股利有望達 1.64 兆元歷史新高，再加上不少公司宣布減資，今年將有超過 1.65 兆元資金退還給股東，由於台目前股現金殖利率達 3.77%，僅次於英國的 4.02%，資金活水再投入股市可期。

離岸風電題材持續發燒，4 月底經濟部將公布 2020 年配額開發商，國內包括華城、永冠 - KY、華新和大亞等本土電纜、機電業者，已紛紛與國內外開發商結盟，有機會打入相關供應鏈，搶食破兆離岸風電市場大餅，可望成為未來營運一大活水。

於貿易戰議題對美元而言是一大利空，分析師認為，非美貨幣偏強將對台股有較佳的支撐，以目前的外資的台指期倉位來看，後市仍可望偏多操作，至於美中貿易協商預料會歹戲拖棚，震盪幅度變大恐已成常態，觀察重點可先放在中小型股的各自表現。