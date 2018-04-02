台股回歸基本面 法人：美中貿易戰應為假議題 後市觀察2指標

清明連假前，台股出現小幅度賣壓，台股今 (2) 日盤中跌破 10900 點關卡，法人認為，指數回到基本面，目前來看美中貿易戰應為假議題，展望後市，建議投資人觀察兩大指標，包括台股量能是否能放大、主流股的上漲動能是否改變等。

針對近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，盤面聚焦風電、生技及具有併購或是季底作帳行情，強勢族群方面，被動元件股表現強勢，風電相關題材則仍持續活躍。

從技術面來看，台股在 3 月最後一周量縮狹幅整理，各均線糾結，指標開口收斂，股價試圖緩步站上各均線，接下來的觀察點，在於是否能夠出現帶量長紅 k 則有助於指數向上攻。

另一方面，台股從前波高點至今走勢，有出現頭肩底型樣，目前處於右肩位置，如能突破站穩 11000 點頸線位置附近，則對台股後市有正面助力。若從外資期權部位合計來看，多單如能持續，則到 4 月 18 日結算前，台股應可先正面看待。

整體看來，展望後市，題材面上可關注風電、生技、被動元件等；此外，低基期、漲價題材仍是盤面強勢族群，短線上漲多慎防追高風險。

此外，廖哲宏說，去 (2017) 年許多題材將延續，包含 3D sensing 、被動元件，晶圓等，今年中國手機開始有新機拉貨潮，但後續動能仍需觀察，去年以來漲價題材的個股多能延續，今年可能會往 AI、5G、EV、IOT 的議題持續發展。