外資賣超縮至15億 再度加碼面板雙虎4.4萬張 反手調節鴻海與金寶

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 18:55

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台股今 (12) 日終場上漲 143 點，收在 23046 點，一舉重返 2 萬 3 大關，5 日線得而復失，外資持續站賣方，續賣電子組裝代工廠，包括金寶與鴻海，兩者合計張數達 2.3 萬張，也再度加碼面板雙虎群創與友達，共計 4.4 萬張。

三大法人今日合計買超 2.14 億元，外資賣超 15.65 億元，連 3 賣，投信買超 9.15 億元，連 2 買，自營商買超 8.65 億元，由賣轉買；期貨方面，外資小幅減碼空單 553 口，未平倉空單口數降至 39415 口。

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觀察外資賣超對象，主要調節債券 ETF，尤其隨著川普即將就任新一任美國總統，外資也加速調節債券，包括元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、元大美債 20 正 2(00680L-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW) 都是狙擊標的，合計超過 11.4 萬張。