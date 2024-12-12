外資賣超縮至15億 再度加碼面板雙虎4.4萬張 反手調節鴻海與金寶
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 18:55
台股今 (12) 日終場上漲 143 點，收在 23046 點，一舉重返 2 萬 3 大關，5 日線得而復失，外資持續站賣方，續賣電子組裝代工廠，包括金寶與鴻海，兩者合計張數達 2.3 萬張，也再度加碼面板雙虎群創與友達，共計 4.4 萬張。
三大法人今日合計買超 2.14 億元，外資賣超 15.65 億元，連 3 賣，投信買超 9.15 億元，連 2 買，自營商買超 8.65 億元，由賣轉買；期貨方面，外資小幅減碼空單 553 口，未平倉空單口數降至 39415 口。
觀察外資賣超對象，主要調節債券 ETF，尤其隨著川普即將就任新一任美國總統，外資也加速調節債券，包括元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、元大美債 20 正 2(00680L-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW) 都是狙擊標的，合計超過 11.4 萬張。
另外，電子與傳產等族群也遭減碼，今日再度減碼聯電 (2303-TW)(UMC-US) 達 2 萬張，也因川普擬對墨西哥加徵關稅，金寶 (2312-TW)、鴻海 (2317-TW) 都遭調節，合計張數達 2.2 萬張，其他如陽明 (2609-TW)、中鋼 (2002-TW) 也都入列外資賣超前十名。
外資買超則看好金融股，前十名就有五檔金融股，包括富邦金 (2881-TW)、凱基金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、新光金 (2888-TW) 與中信金 (2891-TW)，五家合計超過 9 萬張，也青睞面板雙虎群創 (3481-TW) 與友達 (2409-TW)，並加碼長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 共 2.3 萬張。
投信與自營商操作不同調，在聯電方面，投信力抗外資與自營商賣壓，敲進約萬張，但在長榮航方面，雙雙逢高出脫，合計大賣 1.9 萬張。
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