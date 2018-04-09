【統一證券】盤前分析－貿易戰成市場黑天鵝，謹慎保守操作



◆盤勢分析

清明長假期間，中美貿易戰再度開火，引發上周五美股四大指數再度重挫，恐對今日 (4/9) 亞股帶來壓力。此外，台股短期技術線型走空，上檔面臨各期均線壓力。在貿易戰不確定因素干擾下，對台股後市行情分析如下：

第一、國際股市部份—四月煙硝味重、美中貿易戰戰事擴大。川普於 4/3 提出對中國 1333 項目的課徵 25% 關稅，主要聚焦在高科技產品，包括通訊設備、顯示器、航太、醫療設備、機器人、LED 與被動元件等產品。而中國隨於 4/4 回擊，針對美國出口至中國 14 類 106 項產品課徵 25% 關稅，包括黃小玉、肉類、水果農產品、菸草、電動車、飛機航太、化工產品等。而川普政府隨後在 4/6 宣布，考慮將對中國追加 1000 億美元關稅。貿易戰問題持續延燒，不利美中股市，此外，台灣與美中關係呈現三角貿易，亦將受牽連。

第二、美股企業財報周啟動。本周五，將由摩根士丹利、花旗與富國銀行率先公告財報。根據路透預測，S&P 500 指數成分企業，1Q18 獲利成長 18.4% YoY，獲利年增率創 2011 年以來第一季最大漲幅。根據過往經驗，美股財報公告當月份，在財報利多激勵下，股市較易收紅，可為受政經局勢不安的美股帶來暖流。

第三、技術面觀察。台股上周二回測半年線有撐，然而，五日、十日及月線等短期均線下彎，加上 KD 指標持續在 50 以下，短期技術線型走空。

第四、中小型題材股持續走強。台灣生技股佳音不斷，亞獅康、達爾膚、寶齡、保瑞、台原藥等生技股強勢漲停。風電族群在台灣離岸風電遴選結果將於 4 月下旬公告，上緯、中鋼構、華城強勢漲停，永冠、新光鋼等風電概念走強。而工具機族群在 2Q 業績展望佳之下，上銀、直得分別上漲逾 7% 與 3%。漲價概念股矽晶圓及二極體族群，包括環球晶、合晶及強茂等，股價也強勢上漲。

