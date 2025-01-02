外資賣超275億元連3賣 台積電、鴻海皆遭減碼逾1萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-02 16:27

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台股今 (2) 日迎來 2025 年首個開盤日，在權值股紛紛走弱下，大盤群龍無首，終場跌 203.04 點或，以 22832.06 點作收，成交量 3698.89 億元。外資賣超 274.95 億元，連續 3 個交易日呈現賣超，台積電與鴻海皆遭外資賣超逾 1 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人同站賣方，外資賣超 274.95 億元，連 3 賣；投信賣超 22.42 億元，連 4 賣；自營商賣超 78.82 億元，同樣呈現連 4 賣，三大法人合計賣超 376.19 億元。

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外資今天最偏愛凱基金與中信金，與投信對作，買超凱基金 4.5 萬張，中信金 1.7 萬張。此外，也買超仁寶 1.4 萬張，新光金 1.4 萬張，華航 1.2 萬張，寶成 1.1 萬張，長榮航 1.1 萬張，泰金寶 9284 張，台灣虎航 7691 張，萬海 6512 張。

外資賣超部分，減碼彰銀最多達 2.3 萬張，同樣與投信對作，也減碼神達 2 萬張，聯電 1.9 萬張，台新金 1.3 萬張，台積電 1.2 萬張，群創 1.2 萬張，鴻海 1.1 萬張，中鋼 1 萬張，宏碁 9742 張，友達 8342 張。

投信買超方面，買超彰銀 6 萬張最多，也同步加碼台新金 2.3 萬張，聯電 2.2 萬張，群益證 1.8 萬張，宏碁 1.7 萬張，長榮航 1.2 萬張，華航 1.2 萬張，中租 - KY 1 萬張，國產 5370 張，華南金 5286 張。