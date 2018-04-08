〈名師解盤〉美股不畏貿易戰野火燒 台股拚打第2隻腳短有壓中多

台股上周因為清明連假，周一跟周二只有 2 個交易日，但是單周下跌 97 點，還把前一周上漲 96 點漲點吃掉。展望本周，法人表示，由於美股在台股休市期間，儘管有貿易戰繼續紛擾，但是市場似乎已有免疫效應，指數呈現區間整理，預料台股也有機會在短線進行打第 2 隻腳後，再繼續挑戰前高 11270 點。

分析師陳威良表示，美股中的費城半導體指數是影響台股近期無法衝高的關鍵，因為貿易戰的重心在科技股，而費城半導體指數也連續下修，同時除了年線以外，其他的均線都已經蓋頭，尤其本波費城半導體下跌的時候，成交量並沒有爆量，換言之，下檔承接力道並不太強勁，不過費半在台股連假期間依然守住前低 1203 點，稍見打穩跡象。

台股部分，陳威良表示，指數線型則是有呈現下降三角形的趨勢，上周連假前好不容易守住半年線，就線型來看，台股上面的下降壓力線持續下壓，直逼下方的成本均線，尤其上周二的低點 10775 點，已經相當接近前波低點 10758 點，而且成交量還不減反增，這樣確實不利於指數，但是把時間拉長來看，台股從 10189 點反彈以來，一直沒有底部的第 2 隻腳，如果能夠打底，反倒有利於後續走勢能紮實一點，預估短線低點約在 10500 點附近。

另外在櫃買市場部分，陳威良表示，如果從 149 點以來的上升軌道趨勢來看，上周二確實差一點跌破，但是再拉長一點，指數仍處於回升反彈的走勢，尤其還呈現下影線，因此周一應該有機會拉回到上升趨勢線區間。

至於指標族群部分，分析師謝文恩表示，可以觀察風力發電的上緯投控、中鋼構及台船，工具機的上銀、直得，生技族群的東洋、寶齡富錦及生華科，低本益比概念的信邦、胡連及興勤。

儘管台股短期仍將因為美中貿易戰而陷入整理，不過如果投資人如果仍看好後續走勢有機會打穩向上，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指元富 79 購 03(075806-TW)、臺股指永昌 77 購 01(072427-TW)、臺股指富邦 7B 購 02(074094-TW) 等。