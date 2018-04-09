招商張夏：因為對貿易戰的這個判斷 我們對市場偏樂觀

摘要：中美在接下來兩月進入談判窗口期，任何措施均可以判定為「博弈策略」使得威脅不可信。無論後續發生了什麼，6 月之前，301 調查關稅最終正式實施之前，市場將會迎來短暫的喘息期。

現在至五月下旬，中美進入談判窗口，所有的威脅都是為了爭取談判籌碼，市場偏積極。根據美國總統最新一條 twitter，他認為造成這個貿易逆差的最關鍵的原因是，中方對貿易設置了限制（barriers）以及徵收了過高的關稅（要求中國 charge only reciprocal tarriffs）；短期內，美國方面只是想要更多的市場和利益。有沒有美國方面發起貿易摩擦，中國改革開放的步伐不會停止，擴大開放範圍，放寬市場准入，本身就是未來五年改革的重要方向；因此，我們相信，中美最終會坐在談判桌上，就市場開放和關稅問題進行協商和討論，當然，是在平等互惠的基礎上。既然如此，無論後續發生了什麼，6 月之前，301 調查關稅最終正式實施之前，市場將會迎來短暫的喘息期。

提防「去全球化」黑天鵝再次出現。雖然川普在最新的 twitter 上表示「和主席是朋友」，「中國將取消貿易壁壘，雙方將就知識產權達成協議」，大幅降低了雙方真正進行貿易戰的機率。但是，從英國脫歐選舉開始，全球政治經濟格局發生了微妙的變化，川普大選獲勝，川普發起貿易戰後支持率不降反升都預示了這個趨勢——那就是「去全球化」。雖然全球化有利於全球經濟，但是相比之下，普通美國群眾最直觀的感受就是「工作機會被奪走」，而全球分工的經濟學原理，並非普通老百姓所能理解的。川普政府對普通民眾民意把握準確，一旦中方無法滿足其可能的「過分」訴求，即便貿易戰真的開打，在普通民眾感受到切實生活成本提高之前，他們是會支持川普的。如果川普政府基於這樣的底氣，在中方無法退讓後，那麼，6 月初會出現真正的超級黑天鵝——那才是真正的貿易戰。

從現在開始到五月下旬，我們可以保持進攻的態勢。雖然當前經濟進入季節性旺季，經濟數據可能出現反彈，（當然這也是我們預期中的），短期內，偏周期內的行業也可能反彈。但是，我們建議偏中長線的投資者仍然聚焦中高端製造業和科技板塊——無論是否發生貿易戰，這些板塊是中國崛起之「魂」。一方面，這是政策持續發力的方向，另外一方面，人工智慧和物聯網技術已經開啟了一輪新的技術革命。

第一個預判：現在至五月下旬，中美進入談判窗口

近期，市場關注的焦點在於中美貿易摩擦，簡單的說，一共經歷了 3 個回合：

回合一：

美方：3 月 8 日，川普政府公布鋼鐵和鋁製品 232 調查的徵稅公告，大多數國家獲得豁免。中國沒有獲得豁免。

中方：4 月 2 日，中國自 2018 年 4 月 2 日起，對原產自美國的 7 類 128 項進口關稅終止關稅減讓義務，在先行適用關稅技術上加征關稅，主要類別是農產品。

回合二：

美方：4 月 3 日，美國貿易辦公室依據「301」調查結果公募擬加征關稅的中國商品建議清單，涉及每年從中國進口的價值約 500 億美元商品，主要涉及資訊和通信技術、航空航天、機器人、醫藥、機械等領域。

中方：4 月 4 日下午，國務院關稅稅則委員會決定，對原產自美國的大豆、汽車、化工品等 14 類 106 項商品加征 25% 的關稅，涉及中國自美約 500 億的進口額。

當天下午，港股大跌，美股期貨大跌，美股早盤大幅低開，但是，川普發了一條 twitter，表示「我們並沒有跟中國打貿易戰」，舒緩了市場情緒，美國股票市場觸底反彈。

回合三：

美方：4 月 6 日，川普（此次並非依法調查）在 twitter 上聲稱，「我已指示美國貿易代表，研究在 301 條款之下，能否對中國商品追加 1000 億美元關稅」，但是，這條 twitter 不具備任何法律效力。

中方：當晚 8 點強硬回應，「中方將奉陪到底，不惜付出任何代價，必定予以堅決回擊」。

當晚，美國股票市場再度大幅下跌。以上三個回合，非常符合博弈論中「威脅」的特徵。

4 月 8 日上午，川普發了一條意味深長的 twitter，我們認為，這句 twitter 對於理解當前戰有著非常關鍵的意義。他的原話是：

翻譯過來：「40 年來，美國從未對中國有貿易順差，他們（中國）必須結束不公平貿易，取消對各種限制，只能徵收『互惠關稅』，美國每年損失了 5000 億美金，這幾十年的損失已經不計其數。不能再這樣下去。」

我們也對此做了很多分析，川普一系列舉措一定有期目的，這種分析文章有很多，有人認為，是為了打壓「中國製造 2025」，有人認為是為了中期選舉，有人認為是為了「製造業回流美國」。並且都言之鑿鑿，似乎有理有據。但是，少有分析師關心川普到底說了什麼。川普在他的 twitter 中說了很多話，唯獨沒有說過任何與「中國威脅論」相關的話，他談的最多的是他認為的那個 5000 億的貿易逆差，在他心目中，美國是「吃虧的」。並且他認為中國「偷盜了」3000 億美金的知識產權。

不管外界怎麼解讀，但是川普所關心的就是怎麼縮小貿易逆差，而從他最新一條 twitter，他認為造成這個貿易逆差的最關鍵的原因是，中方對貿易設置了限制（barriers）以及徵收了過高的關稅（要求中國 charge only reciprocal tarriffs）。

這下好了，原來川普不是把中國當成「流氓國家」要進行清理，只是想要更多的市場和利益，那麼這就是可以坐下來談的了。

有沒有川普發起貿易摩擦，中國改革開放的步伐不會停止，今年是改革開放 40 周年，在 2017 年中共召開十九大，習近平主席明確提出「推動形成全面開放新格局。開放帶來進步，封閉必然落後。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。要以「一帶一路」建設為重點，堅持引進來和走出去並重，遵循共商共建共享原則，加強創新能力開放合作，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局。拓展對外貿易，培育貿易新業態新模式，推進貿易強國建設。實行高水平的貿易和投資自由化便利化政策，全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，大幅度放寬市場准入，擴大服務業對外開放，保護外商投資合法權益。凡是在我國境內註冊的企業，都要一視同仁、平等對待。優化區域開放布局，加大西部開放力度。賦予自由貿易試驗區更大改革自主權，探索建設自由貿易港。創新對外投資方式，促進國際產能合作，形成面向全球的貿易、投融資、生產、服務網路，加快培育國際經濟合作和競爭新優勢。」

擴大開放範圍，放寬市場准入，本身就是未來五年改革的重要方向；因此，我們相信，中美最終會坐在談判桌上，就市場開放和關稅問題進行協商和討論，當然，是在平等互惠的基礎上。既然如此，無論後續發生了什麼，6 月之前，301 調查關稅最終正式實施之前，市場將會迎來短暫的喘息期。

第二個預判：提防「去全球化」黑天鵝再次出現

雖然川普在最新的 twitter 上表示「和主席是朋友」，「中國將取消貿易壁壘，雙方將就知識產權達成協議」，大幅降低了雙方真正進行貿易戰的機率。但是，我們也必須強調，從英國脫歐選舉開始，全球政治經濟格局發生了微妙的變化，川普大選獲勝，川普發起貿易戰後支持率不降反升都預示了這個趨勢——那就是「去全球化」。全球化最大的收益者是跨國企業和精英集團，而在英國脫歐之前，全球經濟政治格局都是由「精英集團」掌控，普通群眾的訴求沒有得到宣洩。伴隨著行動網路的快速發展，更加底層的人民開始通過網路獲得資訊並表達訴求，用戶數據被大量獲得和利用，相關利益方利用大數據進行了精準營銷，可能是左右脫歐以及美國大選的關鍵因素。

本質來講，英國脫歐和川普的獲勝，屬於「政治不正確」，但是都是底層民眾的訴求，普通英國群眾對於歐洲大陸的排斥，美國普通製造業工人對於川普「非政治正確」選舉理念的支持，在過去兩次重要選舉中獲得了表達。

而這一次，我們也需要擔心，雖然全球化有利於全球經濟，但是相比之下，普通美國群眾最直觀的感受就是「工作機會被奪走」，而全球分工的經濟學原理，並非普通老百姓所能理解的。川普政府對普通民眾民意把握準確，一旦中方無法滿足其可能的「過分」訴求，即便貿易戰真的開打，在普通民眾感受到切實生活成本提高之前，他們是會支持川普的。如果川普政府基於這樣的底氣，在中方無法退讓後，那麼，6 月初會出現真正的超級黑天鵝——那才是真正的貿易戰。

回到 A 股，我們已經分析了當前和未來的可能走向，那麼對於 A 股策略也就非常明確。

第一， 從現在開始到 5 月下旬，我們可以保持進攻的態勢。雖然當前經濟進入季節性旺季，經濟數據可能出現反彈，（當然這也是我們預期中的），短期內，偏周期內的行業也可能反彈。但是，我們建議偏中長線的投資者仍然聚焦中高端製造業和科技板塊——無論是否發生貿易戰，這些板塊是中國崛起之「魂」。一方面，這是政策持續發力的方向，另外一方面，人工智慧和物聯網技術已經開啟了一輪新的技術革命。

第二， 如果我們上一個判斷是對的，那麼五月下旬開始，我們要適當的降低風險暴露，或者加入防禦屬性的板塊，例如農業、貴金屬等，以防黑天鵝。

本文作者張夏，來自招商策略，原文標題《中美貿易摩擦最新預判及對策——A 股投資策略周報》。

『新聞來源／華爾街見聞』