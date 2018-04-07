侯友宜能跨越藍綠？柯文哲指警察出身本就沒藍綠

國民黨公布新北市長初選民調結果，最終由新北市前副市長侯友宜代表參選，許多人士分析，他能跨越藍綠贏得選戰。台北市長柯文哲今（7）日則表示，侯友宜並不是跨越藍綠，而是根本沒有藍綠，警察出身的侯友宜，本來就比較像常務官，「至少這不是扣分」。

國民黨黨中央公布開封民調，確定民調第一名為新北市前副市長侯友宜，第二名為前台北縣長周錫瑋；第三名則為新北市議員金介壽，最終結果由侯友宜代表國民黨參選這次年底選舉的新北市長。

國民黨組發會主委李哲華指出，黨中央為了和諧、團結勝選原則，並不公布詳細民調數字，「且經三人共同認可」，符合黨內民主機制，新北市黨部將提報 11 日中常會通過。

台北市長柯文哲今上午參訪三秀打鐵舖與老濟安茶行受訪時，被問到對於侯友宜出線有何看法，是否能突破藍綠僵局，對此，柯文哲指出，其實侯友宜也不是跨越藍綠，因為侯友宜是警察出身，通常警察軍警這些本來就沒有什麼藍綠區別，執政的時候他們比較像常務官，因此侯友宜「不是跨越藍綠，是沒有藍綠」。

至於是否可以因此加分，柯文哲坦言，即使沒有加分，至少這不是扣分。

此外，民進黨對於雙北選情依然沒有定案，柯文哲認為，這是民進黨自己要去思考的事，如果國民黨已經確定，他相信民進黨很快就會做出因應，不過不管是誰出來選，或是禮讓他繼續競選台北市長，反正做好自己可以控制的事情就對了。

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